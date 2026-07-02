Pēc vilšanās mākslīgā intelekta sniegumā "Ford" atkārtoti pieņem darbā inženierus
Mākslīgais intelekts var palīdzēt uzņēmumiem strādāt ātrāk un efektīvāk, taču ne vienmēr tas spēj aizstāt cilvēku. Par to pārliecinājies autoražotājs “Ford”, kas pēc vilšanās mākslīgā intelekta sniegumā darbā atkal pieņēmis vairāk nekā 300 pieredzējušus inženierus.
“Ford” pēdējos gados aktīvi ievieš mākslīgā intelekta (MI) risinājumus vairākās darbības jomās, tostarp kvalitātes kontrolē. Uzņēmums rūpnīcās izmantojis arī ar MI darbināmas kameras, lai laikus pamanītu iespējamās problēmas ražošanas procesā.
Tomēr uzņēmuma vadība atzinusi, ka automatizētās sistēmas nav devušas gaidīto rezultātu. “Ford” pārstāvis norādījis, ka MI ir vērtīgs rīks, taču tā izdarītā darba kvalitāte ir atkarīga no datiem un pieredzes, ar ko tas tiek apmācīts. Uzņēmums secinājis, ka iepriekš nav pietiekami novērtējis pieredzējušus darbiniekus. Daļa speciālistu ar vairāku desmitu gadu pieredzi bija aizgājuši no "Ford", pirms viņu gadiem krātā pieredze un zināšanas nodotas MI apmācībai.
Tagad “Ford” atkal piesaistījis aptuveni 300 pieredzējušus inženierus. Viņu uzdevums ir ne tikai palīdzēt uzlabot automatizētās kvalitātes kontroles sistēmas, bet arī apmācīt jaunākos darbiniekus un nodot praktiskās zināšanas, kuras MI pats nespēj iegūt. Autoražotājs vienlaikus uzsver, ka neatsakās no mākslīgā intelekta. Drīzāk šis gadījums parāda, ka tehnoloģija vislabāk darbojas tad, ja tā tiek izmantota kopā ar cilvēku pieredzi un zināšanām, nevis mēģina to pilnībā aizstāt.