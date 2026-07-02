Latvijā pirmo reizi viesosies FIA ekorallija kauss
Uz pasaules čempionāta rallijā atgriešanos Latvijā vēl jāgaida. Taču 10. jūlijā Rīgā startēs citas starptautiska mēroga sacensības.
Krišjānis Caune, FIA Eco Rally Cup dalībnieks: “Latvijā pirmo reizi notiks pasaules kauss ekobraukšanā. Tas ir tautas sports, kas pieejams ikvienam. Piedalīties var ikviens, kam ir vadītāja apliecība, bet stūrmaņa krēslā var sēsties arī kāds, kam tādas nav.”
FIA ekorallija kausa 2026. gada kalendārā ir 13 posmu, un Latvija starp tiem iekļauta pirmo reizi. Tā kā sacensības lielākoties notiek pa koplietošanas ceļiem un kopējā satiksmē, ekorallijā var piedalīties ar parastu ielas automašīnu. Uzskatāmībai Krišjānis Caune demonstrē Hyundai Kona elektromobiļa iekšpusi: “Kā redzat, tas ir standarta auto, bet ir uzlabojumi, kas nav iejaukšanās konstrukcijā. Esam uzstādījuši speciālu navigācija sistēmu.” Tik precīza iekārta nepieciešama ārkārtīgi augstās konkurences dēļ.
Nopietnākā cīņa gaidāma tieši starp ekorallija kausa pastāvīgajiem dalībniekiem, kas startē ar elektromobiļiem.
Pasaules ieskaite notiks ar Neste MY Recharge atbalstu un ar elektromobiļiem. Taču būs atbalsta kategorijas, piemēram, vēsturiskie auto. Ekorallija Latvijas posms noritēs no 10. līdz 12. jūlijam, un dalībnieku automašīnas redzēsim gan Biķernieku trasē, gan Ogres un Ķekavas novados.