Tūrisma uzņēmumiem mainās spēles noteikumi: licences nodeva būs atkarīga no galamērķiem
No 2026. gada 2. jūlija tūrisma pakalpojumu sniedzējiem būs diferencēta ikgadējā valsts nodeva par speciālo atļauju jeb licenci. Tas nozīmē, ka nodevas apmērs turpmāk būs atkarīgs no tā, kādus tūrisma pakalpojumus uzņēmums sniedz un kādos galamērķos tie tiek piedāvāti.
Izmaiņas paredz Ministru kabineta 2026. gada 27. jūnijā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem”.
Turpmāk ikgadējā valsts nodeva būs šāda:
• tūrisma aģentiem – 40 eiro;
• tūrisma operatoriem, kuri kompleksos tūrisma pakalpojumus sniedz tikai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, – 60 eiro;
• pārējiem tūrisma operatoriem – 500 eiro.
Ja tūrisma operators pēc licences saņemšanas mainīs piedāvātos ceļojumu galamērķus, par to būs jāinformē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Piemēram, ja uzņēmums līdz šim piedāvāja ceļojumus tikai Baltijas valstīs, bet turpmāk plāno piedāvāt ceļojumus arī uz citām Eiropas Savienības valstīm, tam būs jāsamaksā valsts nodevas starpība. Ja tas būs nepieciešams, operatoram būs arī jāpalielina nodrošinājuma summa.
Vienlaikus jāņem vērā, ka saskaņā ar grozījumiem noteikumos Nr. 380, kas spēkā stājās jau 2026. gada 27. februārī, ikgadējā valsts nodeva par licenci nākamajam gadam ir jāsamaksā līdz kārtējā gada 30. novembrim.
Izmaiņu mērķis ir atbalstīt tūrisma operatorus, kuri specializējas vietējā un Baltijas reģiona tūrismā. Diferencētā nodeva palīdzes samazināt izmaksas pakalpojumu sniedzējiem, kuri organizē ceļojumus tikai trīs Baltijas valstīs, un veicinās jaunu ceļojumu piedāvājumu veidošanu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.