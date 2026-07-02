Kur šovasar paēst kā pie savējiem? Latvijā sākas Mājas kafejnīcu dienas
No 4. jūlija līdz 13. septembrim visā Latvijā norisināsies Mājas kafejnīcu dienas 2026, kuru laikā 39 galamērķos savas durvis vērs simtiem mājas kafejnīcu, aicinot apmeklētājus doties īpašā garšu, viesmīlības un vietējo stāstu ceļojumā pa Latvijas novadiem. Gadu gaitā pasākums kļuvis par vienu no gaidītākajiem vasaras notikumiem Latvijā, vienlaikus sekmējot vietējo tūrismu, uzņēmējdarbību un kopienu attīstību.
Mājas kafejnīcu dienas ir vairāk nekā gastronomijas pasākums – tā ir iespēja iepazīt Latvijas reģionus caur cilvēku stāstiem, vietējām tradīcijām un autentisku viesmīlību. Apmeklētāji tiek aicināti ne tikai baudīt īpaši šim notikumam radītas maltītes, bet arī iepazīt saimniecības, amatniekus, kultūras mantojumu un dabas bagātības, kas veido katra galamērķa identitāti.
Mājas kafejnīcu dienu idejas autors ir biedrība "Lauku ceļotājs", savukārt pasākuma formāts aizgūts no Igaunijas. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) iniciatīvu līdzfinansē kopš 2021. gada, saskatot tajā efektīvu instrumentu vietējā tūrisma attīstībai, uzņēmējdarbības veicināšanai un reģionu ekonomiskās aktivitātes stiprināšanai.
Par iniciatīvas izaugsmi liecina arī dati. 2021. gadā Mājas kafejnīcu dienās piedalījās 448 mājas kafejnīcas, kuras apmeklēja vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēku. 2022. gadā dalībnieku skaits pieauga līdz 496, bet apmeklētāju skaits sasniedza 60 650. 2023. gadā iniciatīvā iesaistījās aptuveni 450 mājas kafejnīcas, uzņemot 65 tūkstošus viesu. Savukārt 2024. gads kļuva par līdz šim veiksmīgāko – durvis vēra 617 mājas kafejnīcas, kuras kopumā apmeklēja 86 847 cilvēki.
Arī 2025. gadā interese saglabājās augsta – pasākumā piedalījās 584 mājas kafejnīcas, uzņemot 81 134 apmeklētājus.
Pasākums sniedz nozīmīgu ieguldījumu arī reģionu ekonomikā. Daudziem dalībniekiem Mājas kafejnīcu dienas kļūst par pirmo iespēju izmēģināt savus spēkus uzņēmējdarbībā, pārbaudīt biznesa idejas un uzrunāt pirmos klientus. Nereti tieši pēc dalības šajā iniciatīvā rodas jaunas kafejnīcas, mājražotāji, tūrisma pakalpojumi vai citi uzņēmumi, kas turpina darbu arī pēc pasākuma noslēguma.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere:"Mājas kafejnīcu dienas ir viens no spilgtākajiem piemēriem tam, kā tūrisms var kļūt par platformu uzņēmējdarbības attīstībai. Daudziem dalībniekiem šis ir pirmais solis ceļā uz sava uzņēmuma izveidi, savukārt apmeklētāji vienlaikus iepazīst Latvijas reģionus, vietējos ražotājus un kultūras mantojumu. Ikviens, izvēloties apmeklēt Mājas kafejnīcu dienas, iegulda vietējo kopienu attīstībā un Latvijas reģionu ekonomikā."
Šogad pasākums norisināsies no 4. jūlija līdz 13. septembrim, aptverot 39 galamērķus visā Latvijā. Katrā nedēļas nogalē apmeklētāji varēs izvēlēties citu Latvijas vietu, kur baudīt unikālus ēdienus, satikt vietējos saimniekus un atklāt līdz šim neiepazītus ceļojumu galamērķus.
Jeļena Kijaško, Latgales Tūrisma asociācijas pārstāve: "Mājas kafejnīcu dienas ir iespēja vietējiem cilvēkiem parādīt savu viesmīlību, tradīcijas un uzņēmību. Katru gadu redzam, ka pasākums piesaista jaunus dalībniekus un veicina interesi par Latvijas reģioniem arī ārpus aktīvās tūrisma sezonas."
LIAA aicina iedzīvotājus jau laikus ieplānot vasaras izbraucienus, izvēloties kādu no Mājas kafejnīcu dienu galamērķiem un atbalstot vietējos uzņēmējus, mājražotājus un kopienas.