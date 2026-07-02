Pērkat bērnam dāvanu internetā? Šīs pazīmes var liecināt par bīstamu viltojumu
Vasarā, kad biežāk tiek rīkotas bērnu dzimšanas dienas un citi svētki, aktuāls jautājums ir par dāvanu iegādi, un daudzi tās meklē interneta veikalos. Tomēr līdztekus plašajam rotaļlietu piedāvājumam tiešsaistē, pieaug arī risks iegādāties viltotas un potenciāli bīstamas preces. Patentu valde kampaņas “Viltotas rotaļlietas = bīstama spēle” ietvaros aicina vecākus, vecvecākus un citus dāvanu meklētājus pievērst uzmanību ne tikai cenai, bet arī rotaļlietu izcelsmei, kvalitātei un drošumam.
Dāvanu iegāde internetā ir kļuvusi par ikdienu, kas ir arī ērti un dažkārt arī lētāk. Vienlaikus ne visas tiešsaistes tirdzniecības vietnes vai platformas ir uzticamas un piedāvā oriģinālas izcelsmes un drošas preces. Īpaši uzmanīgi ir jāizvērtē rotaļlietu piedāvājumi sociālo mediju “tirgus plačos”, tiešsaistes tirdzniecības platformās un maz zināmos interneta veikalos un izvēlēties uzticamus un pārbaudītus tirgotājus.
Lai izvairītos no viltojumiem, iegādājoties rotaļlietu vai jebkuru preci tiešsaistē, aicinām pievērst uzmanību šādām pazīmēm:
• nesamērīgi zema cena. Ja populāra zīmola rotaļlieta tiek piedāvāta par cenu, kas ir ievērojami zemāka nekā citos uzticamos veikalos, tas ir brīdinājuma signāls, ka prece varētu nebūt oriģināla.
• Nepilnīga informācija par pārdevēju. Uzticami tirgotāji norāda uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi un kontaktinformāciju, kā arī informāciju par preces atgriešanas politiku un iespējamiem piegādes veidiem. Ja šādas informācijas nav vai tā ir grūti atrodama, pirkumu labāk neveikt.
• Slikta kvalitāte attēlos un aprakstos. Izplūduši vai neskaidri fotoattēli, drukas kļūdas, nekvalitatīvi logotipi vai nepilnīgi preces apraksti bieži raksturīgi viltotām precēm.
• Atsauksmju trūkums vai aizdomīgas atsauksmes. Pārbaudiet neatkarīgas atsauksmes par veikalu un pārdevēju. Īpaši piesardzīgi būtu jāizvērtē vietnes, kurās ir tikai ļoti pozitīvas, vienveidīgas atsauksmes.
• Uzstājība pirkt nekavējoties. Paziņojumi par “pēdējām minūtēm”, “Pēdējo eksemplāru”, “milzīgām atlaidēm tikai šodien” vai citi steidzinoši piedāvājumi var tikt izmantoti, lai mazinātu pircēja modrību.
Plašāka informācija par to, kā atpazīt viltojumus un kā rīkoties, pieejama Patentu valdes tīmekļvietnes sadaļā “Viltotā realitāte”.
Viltotas rotaļlietas nav tikai intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšana, tās ir potenciāli bīstamas bērnu veselībai un arī dzīvībai. Ar rotaļlietām spēlējas bērni jau no dažu mēnešu vecuma, tāpēc tās ir pakļautas īpaši stingrām drošības prasībām. Tikmēr viltotas rotaļlietas, visticamāk, neatbilst Eiropas Savienības noteiktajām drošuma prasībām.
Iegādājoties viltotas rotaļlietas, bērni var tikt pakļauti dažādiem apdraudējumiem, piemēram, aizrīšanās un nožņaugšanās riskam, ķīmisku apdegumu gūšanas iespējamībai, alerģiskām reakcijām, dažādām traumām, ko rada nekvalitatīvi materiāli, piemēram, asas vai lūstošas detaļas. Īpaši uzmanīgi jāizvēlas rotaļlietas bērniem līdz trīs gadu vecumam, jo šajā vecumā aizrīšanās un toksisku vielu iedarbības risks ir visaugstākais.
Gadījumos, kad ir aizdomas par nedrošu, bīstamu rotaļlietu, vai arī, ja tāda tiešām ir nonākusi pircēja rokās, ir jāsazinās ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC). Tomēr, lai rotaļu prieki nebūtu īsi vai ar bēdīgām sekām, PTAC aicina pirms iegādes pievērst uzmanību šādām lietām:
• vai rotaļlietai ir CE marķējums (Eiropas Savienības drošuma atbilstības marķējums);
• vai norādīts ražotāja nosaukums un adrese;
• vai pieejama informācija latviešu valodā par lietošanu un vecuma ierobežojumiem;
• vai nav mazu, viegli atdalāmu detaļu, kas var radīt aizrīšanās risku;
• vai rotaļlietai nav asa smaka, nekvalitatīvas krāsas vai acīmredzamu defektu.
PTAC uztur datubāzi ar aizdomīgo interneta veikalu sarakstu, kā arī regulāri aktualizē sarakstu par konstatētajām nedrošajām precēm, tostarp rotaļlietām.
Patentu valde un PTAC aicina izvēlēties uzticamus tirgotājus un oriģinālas, drošas rotaļlietas, jo bērna drošība vienmēr ir svarīgāka par šķietami izdevīgu cenu.