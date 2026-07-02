"PlayStation" pārtrauks izdot spēles diskos
Jau no 2028. gada janvāra jaunās "PlayStation" spēles vairs netiks izdotas fiziskos diskos. Kompānija "Sony" paziņojusi, ka jaunās spēles joprojām varēs nopirkt veikalos, taču iepakojumā būs atrodams vien digitālais piekļuves kods.
Šis paziņojums izskanējis vien pāris dienas pēc tam, kad "Rockstar" informēja, ka ilgi gaidītā videospēle "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) tiks izlaista bez fiziska diska. Šī vēsts saskumdināja ne vienu vienu videospēļu entuziastu un kolekcionāru.
"Sony" norāda, ka lēmums pieņemts, reaģējot uz mainīgajiem spēlētāju paradumiem. Uzņēmums skaidro, ka arvien vairāk cilvēku izvēlas iegādāties spēles digitāli, tāpēc atteikšanās no fiziskajiem diskiem esot loģisks nākamais solis. Veikalos spēles joprojām būs iespēja iegādāties, taču diska vietā iepakojumā būs vien kods, kas ļaus spēli lejupielādēt internetā. Savukārt visas spēles, kas izdotas līdz 2028. gada janvārim, arī turpmāk būs pieejamas ierastajā formātā.
Tomēr ne visi spēlētāji šo soli vērtē pozitīvi. Nozares eksperti un spēļu kolekcionāri brīdina, ka digitālās spēles ierobežo iespējas tās pārdot tālāk, aizdot draugiem vai kolekcionēt. Tāpat tiek norādīts, ka fiziskie diski joprojām ir nozīmīga tirgus daļa, un šāds lēmums var negatīvi ietekmēt mazumtirgotājus.
Kritiku "Sony" izpelnījās arī pēc tam, kad paziņoja, ka no 1. septembra lietotāju bibliotēkām pazudīs vairāk nekā 500 iepriekš iegādātu filmu un seriālu. Tas notiks, jo beidzies licences līgums ar filmu studiju "StudioCanal", un uzņēmumam vairs nav tiesību šo saturu piedāvāt. Daudzi lietotāji uzskata, ka tas atkal izgaismo riskus, kas saistīti ar digitāli iegādātu saturu. Atšķirībā no fiziskiem diskiem, piekļuve tam var tikt zaudēta arī pēc pirkuma.