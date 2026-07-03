No neliela mehāniskā ceha līdz starptautiski atzītam metālapstrādes uzņēmumam - SIA “Metāro”
SIA “Metāro” ir viens no Vidzemes vadošajiem metālapstrādes uzņēmumiem, kas specializējas sarežģītu metāla detaļu, konstrukciju, iekārtu komponentu un industriālo risinājumu ražošanā. Uzņēmums klientiem nodrošina pilnu ražošanas ciklu – no materiālu sagatavošanas un mehāniskās apstrādes līdz metināšanai, virsmas apstrādei, montāžai un kvalitātes kontrolei. Gadu gaitā uzņēmums no neliela mehāniskā ceha izaudzis par starptautiski konkurētspējīgu ražotāju.
Kad pirms vairāk nekā divdesmit gadiem tika pieņemts lēmums pārņemt AS “Valmieras stikla šķiedra” mehānisko cehu, neviens vēl nevarēja paredzēt, ka nelielā ražotne ar laiku kļūs par uzņēmumu, kura ražotās detaļas, konstrukcijas un iekārtu komponentes nonāks pie klientiem visā Eiropā, tostarp arī starptautiskajā aizsardzības industrijā. Taču SIA “Metāro” attīstības stāsts nav par vienu strauju izrāvienu vai nejaušu veiksmi. Tas ir stāsts par vairāk nekā divdesmit gadu ilgu pakāpenisku attīstību, drosmīgiem lēmumiem, pārmaiņām un spēju pielāgoties arvien augstākām prasībām.
Viesojamies starptautiski atzītajā metālapstrādes uzņēmumā SIA “Metāro”
SIA “Metāro” ir viens no Vidzemes vadošajiem metālapstrādes uzņēmumiem, kas specializējas sarežģītu metāla detaļu, konstrukciju, iekārtu komponentu un industriālo risinājumu ...
No viena klienta līdz patstāvīgam uzņēmumam
SIA “Metāro” pirmsākumi meklējami 2003. gadā, kad AS “Valmieras stikla šķiedra” nolēma atteikties no mehāniskā ceha. Uzņēmuma dibinātāji saskatīja iespēju šo struktūrvienību pārņemt un attīstīt kā patstāvīgu biznesu. Darbības sākumā jaunizveidotais uzņēmums nodrošināja galvenokārt “Valmieras stikla šķiedras” vajadzības, veicot dažādus mehāniskās apstrādes un remonta darbus, tomēr jau drīz kļuva skaidrs, ka ilgtermiņa stabilitātei nepietiek tikai ar vienu lielu pasūtītāju. Tāpēc uzņēmums pakāpeniski sāka veidot attiecības ar citiem klientiem, piedāvājot metālapstrādes pakalpojumus arī ārpus ierastās sadarbības vides.
Tas bija viens no pirmajiem svarīgajiem lēmumiem “Metāro” attīstībā – no uzņēmuma, kas apkalpo vienu lielu ražotni, kļūt par neatkarīgu spēlētāju tirgū. Šī izvēle nozīmēja lielāku atbildību un arī lielāku risku, taču vienlaikus pavēra daudz plašākas izaugsmes iespējas. Līdz 2007. gadam “Metāro” strādāja aptuveni 1000 kvadrātmetru lielā ražošanas cehā. Pieaugot pasūtījumu apjomam un uzņēmuma ambīcijām, tika sperts nākamais attīstības solis – uzbūvēta jauna aptuveni 1500 kvadrātmetru liela ražošanas ēka ar astoņus metrus augstiem griestiem. Tajā tika attīstīta metināšana, skrotēšana, krāsošana un lielāku metāla konstrukciju izgatavošana. Šis bija pirmais lielais apliecinājums uzņēmuma vēlmei nepalikt savā komforta zonā, bet meklēt arvien sarežģītākus un tehnoloģiski prasīgākus projektus.
Paaudžu maiņa un jauns attīstības posms
Par vienu no nozīmīgākajiem pagrieziena punktiem uzņēmuma vēsturē kļuva Artura Ščukina pievienošanās vadības komandai. Pēc vairākiem gadiem darbā ārvalstīs viņš atgriezās Latvijā un iesaistījās ģimenes uzņēmuma attīstībā. Tieši šajā laikā “Metāro” sākās būtiskas pārmaiņas. Tika pārskatīta iekšējā darba organizācija, ieviestas mūsdienīgākas uzskaites sistēmas, sakārtota procesu izsekojamība un ieviesti starptautiski kvalitātes standarti, tostarp sertificēti metināšanas procesi.
Liela nozīme uzņēmuma attīstībā bija pirmajiem soļiem eksporta tirgos. Īpaši svarīga izrādījās Skandināvija, kur uzņēmuma pārstāvji devās uz pārdošanas vizītēm, meklējot jaunus sadarbības partnerus. Tomēr jauni klienti nozīmēja ne tikai pasūtījumus, bet arī daudz augstākas prasības. Bija nepieciešama precīzāka dokumentācija, stingrāka kvalitātes kontrole un pilnīga ražošanas procesu izsekojamība. “Skandināvijas klienti savā ziņā mūs piespieda mainīties,” atzīst “Metāro” finanšu direktors Jānis Zariņš. Šīs pārmaiņas sākumā prasīja papildu darbu un ieguldījumus, taču ilgtermiņā kļuva par vienu no uzņēmuma konkurētspējas balstiem. Mūsdienās spēja izsekot katram ražošanas posmam ir neatņemama prasība sarežģītu projektu īstenošanā.
Soli pa solim, bez steigas un liekiem riskiem
Daudzi uzņēmumi izaugsmes posmā izvēlas strauji investēt, izmantojot banku finansējumu vai Eiropas Savienības fondu līdzekļus. “Metāro” bija atšķirīga pieeja – attīstīties pakāpeniski, lielākoties izmantojot pašu nopelnītos līdzekļus. Finanšu direktors uzsver, ka agrāk pieejamie Eiropas fondu projekti bieži prasīja ievērojamus sākotnējos ieguldījumus, kas nelielam uzņēmumam nozīmēja pārāk augstu risku. Tāpēc tika izvēlēts drošāks ceļš – iekārtas iegādāties pakāpeniski, izvērtējot katru soli. Pirmais nozīmīgais tehnoloģiskais lēciens notika 2015. gadā, kad uzņēmumā tika uzstādīta pirmā CNC iekārta. Tad sekoja nākamās – cita pēc citas. Tagad “Metāro” ir būtiski paplašinājis savas mehāniskās apstrādes iespējas un modernizējis lielāko daļu ražošanas aprīkojuma.
Tikai pēdējos gados uzņēmums sāka aktīvāk izmantot arī valsts atbalsta instrumentus. Ar “Altum” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras programmu palīdzību realizēti digitalizācijas projekti, iegādājoties automatizētas optiskās šķiedras lāzergriešanas un CNC vadāmas metāla izstrādājumu locīšanas iekārtas. Tomēr arī šajos gadījumos investīciju lēmumi netiek pieņemti impulsīvi. Katrs pirkums tiek rūpīgi izvērtēts, vai konkrētā tehnoloģija palīdzēs piesaistīt jaunus klientus, vai ļaus izgatavot sarežģītākus produktus un vai ieguldījums ilgtermiņā atmaksāsies. “Metāro” direktors Arturs Ščukins uzsver – nevajag iegādāties tehnoloģijas tikai tāpēc, ka tās ir jaunas, bet gan tāpēc, ka tās nepieciešamas uzņēmuma attīstībai.
Sarežģīti projekti kā uzņēmuma specializācija
Gadu gaitā “Metāro” ir apzināti izvēlējies nevis konkurēt ar lētākajiem masveida ražotājiem, bet koncentrēties uz sarežģītiem augstas pievienotās vērtības projektiem. Uzņēmums spēj nodrošināt pilnu ražošanas ciklu, sākot ar materiālu sagatavošanu un mehānisko apstrādi, turpinot ar metināšanu un virsmas apstrādi, līdz pat gala montāžai un kvalitātes kontrolei. Tieši šī daudzpusība bija viens no iemesliem, kādēļ “Metāro” kļuva par sadarbības partneri Somijas aizsardzības industrijas uzņēmumam “Patria”. Sadarbība sākās pēc uzaicinājuma iesaistīties projektā, taču, lai kļūtu par partneri, vajadzēja pierādīt savu tehnoloģisko kapacitāti, kvalitātes standartus un spēju nodrošināt precīzu izpildi. Uzņēmums arī ieguva nepieciešamo militārās produkcijas ražošanas licenci, kas pavēra iespējas piedalīties vēl citos aizsardzības nozares projektos.
Tomēr sadarbība ar “Patria” nav pilnībā mainījusi “Metāro” darbības virzienus – tā veido aptuveni 10–15 % uzņēmuma apgrozījuma. Tas ir nozīmīgs, taču ne noteicošs klientu segments. “Daudz svarīgāks ieguvums ir reputācija, spēja starptautiskajiem klientiem parādīt, ka uzņēmums atbilst ļoti augstām kvalitātes prasībām,” uzsver Arturs Ščukins.
Cilvēki – uzņēmuma galvenā vērtība
Lai gan ražošanā arvien lielāka loma ir modernajām tehnoloģijām, uzņēmuma vadība uzskata, ka galvenā vērtība joprojām ir cilvēki. “Metāro” kolektīvā ir darbinieki, kuri uzņēmumā nostrādājuši 10, 15 un pat 20 gadu. Zema darbinieku mainība ir viena no uzņēmuma priekšrocībām, jo sarežģītu projektu īstenošanai nepieciešama ne tikai tehnika, bet arī pieredze un uzkrātās zināšanas.
Tomēr “Metāro” izjūt visai nozarei raksturīgo problēmu, proti, ir arvien grūtāk atrast kvalificētus speciālistus, īpaši darbam ar tradicionālajām manuālajām virpām un frēzēm. Daudziem pieredzējušajiem speciālistiem tuvojas pensijas vecums, savukārt jaunie darbinieki biežāk izvēlas darbu ar modernajām CNC iekārtām. Lai nodrošinātu speciālistus arī nākotnē, uzņēmums sadarbojas ar profesionālās izglītības iestādēm un piedāvā prakses vietas studentiem. Taču ceļš no praktikanta līdz patstāvīgam speciālistam ir ilgs, un tikai daļa jauno cilvēku izvēlas palikt uzņēmumā. Arturs Ščukins uzsver, ka līdzīgas iekārtas var iegādāties arī konkurenti, taču profesionālu un saliedētu kolektīvu nopirkt nav iespējams.
Attīstībā apstāties nedrīkst
Pēc vairāk nekā divdesmit darbības un izaugsmes gadiem “Metāro” neplāno apstāties. Galvenais uzdevums tuvākajos gados ir turpināt ražošanas infrastruktūras attīstību. Uzņēmuma rīcībā jau ir aptuveni 2500 kvadrātmetru plašas papildu telpas, kurās plānots attīstīt tādus metāla sagatavošanas procesus kā lāzergriešanu, locīšanu un metināšanu. Savukārt esošajās telpās iecerēts veidot tīrākas montāžas zonas lielu un sarežģītu iekārtu komplektēšanai. Jānis Zariņš atzīst, ka galvenais nav kļūt par lielāko ražotāju, bet gan nepārtraukti attīstīt savas kompetences un spēju īstenot arvien sarežģītākus projektus.
Vairāk nekā divdesmit gadu laikā “Metāro” ir pierādījis, ka izaugsmei ne vienmēr nepieciešami strauji lēcieni. Dažkārt daudz ilgtspējīgāks ir ceļš, kur katrs nākamais solis tiek sperts pārdomāti. Uzņēmuma filozofiju visprecīzāk raksturo tā direktora Artura Ščukina teiktais: “Attīstībā apstāties nedrīkst. Tāpat kā airējot pret straumi – apstājoties straume sāk nest atpakaļ.”