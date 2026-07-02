“Grozā bija 17 eiro, bet pie apmaksas jau gandrīz 33”: pircēji neizpratnē par jauno muitas nodokli precēm no Ķīnas
No 1. jūlija spēkā stājusies jaunā kārtība, kas paredz, ka par zemas vērtības precēm, kas iegādātas interneta veikalos un tirdzniecības platformās ārpus Eiropas Savienības, būs jāmaksā fiksēts 3 eiro muitas nodoklis par katru preču pozīciju. Izmaiņas īpaši satraukušas tos pircējus, kuri ikdienā pasūta preces no tādām platformām kā “Temu”, “Shein” vai “AliExpress”.
Par jauno kārtību aktīva diskusija sākusies arī “Atsaucīgo māmiņu forumā”, kur kāda dalībniece pauda neizpratni — kad tieši šie 3 eiro būs jāmaksā un kā pircējam pašam saprast, vai, piemēram, divas kleitas skaitīsies viena vai vairākas preču pozīcijas.
“Sanāk, ka man pašai jāzīlē, vai viena kleita ir vienāda auduma ar otru kleitu, jo Ķīnas platformās nekādu papildu naudu neiekasē,” raksta diskusijas autore.
Viņu satrauc arī cita problēma — pēdējā laikā iedzīvotāji vairākkārt brīdināti par krāpnieciskām īsziņām un zvaniem, kuros krāpnieki uzdodas par muitu vai piegādātājiem un aicina apmaksāt sūtījuma atmuitošanu. “Ja tagad tiešām būs jāmaksā papildu nauda par sūtījumiem, kā lai atšķir īstu ziņu no krāpniecības?” jautā foruma dalībniece.
Komentāros redzams, ka neizpratne ir plaša. Kāda sieviete intereses pēc pārbaudījusi savu iepirkumu grozu — tajā bijušas četras dažādas preces par aptuveni 17 eiro, taču, nospiežot norēķināšanās pogu, kopējā summa pieaugusi līdz 32,53 eiro. Citas foruma dalībnieces spriež, ka platformas, iespējams, jau sāk iekļaut papildu izmaksas gala cenā, lai pircējam vēlāk nebūtu pašam jākārto muitošana.
Vairākas komentētājas iesaka izvēlēties preces no Eiropas noliktavām, jo, ja preces jau ir atmuitotas un tiek sūtītas no ES valsts, šis fiksētais 3 eiro muitas nodoklis netiek piemērots. Arī VID skaidrojumā norādīts, ka nodoklis attiecas uz pirkumiem, kas tiek sūtīti no valstīm ārpus Eiropas Savienības, bet ne uz precēm, kas jau atrodas ES apritē.
Tomēr arī šeit pircējām rodas jautājumi — kā precīzi platformās atpazīt “EU warehouse” jeb Eiropas noliktavu. Komentāros tiek ieteikts meklēt norādes “EU warehouse” vai “Local Warehouse”, taču vairākas sievietes norāda, ka šādām precēm bieži ir augstāka piegādes maksa vai minimālā pirkuma summa.
Kā skaidro VID, 3 eiro nodoklis netiek piemērots par katru atsevišķu preci, bet gan par katru preču pozīciju. Vienā pozīcijā var apvienot preces ar vienādu klasifikāciju, būtiskām pazīmēm un vienu izcelsmes valsti. Piemēram, 10 vienādi ūdens filtri būtu viena pozīcija, bet ādas apavi un auduma apavi — divas dažādas pozīcijas.
Diskusijā vairākas pircējas sūdzas arī par to, ka preces Ķīnas platformās jau šķiet kļuvušas dārgākas. Kāda komentētāja raksta, ka sīkumi, kas iepriekš maksājuši nepilnu eiro, tagad maksā gandrīz trīs eiro. Cita norāda, ka grozā palikušajām precēm — baloniem, papīra šķīvjiem un citiem sīkumiem — cenas esot pieaugušas par aptuveni diviem eiro katrai.