Ekonomists: PVN samazinājums pārtikai būs jākompensē ar tēriņu pārskatīšanu vai nodokļu celšanu
Saistībā ar samazināto pievienotās vērtības nodokli (PVN) četrām pārtikas pamatproduktu grupām - maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām - valdībai būs jādomā, vai negūtos ienākumus budžetā kompensēt, revidējot tēriņus vai ceļot nodokļus, norādīja "SEB bankas" galvenais ekonomists Dainis Gašpuitis.
Ekonomists norāda, ka Finanšu ministrijas aplēses par pasākuma ietekmi uz budžetu ir 15 miljoni eiro, bet ir izskanējuši arī vērtējumi par 30 miljonu eiro ietekmi. Viņaprāt, visticamāk, ietekme veidosies minētajā amplitūdā.
"Tā jebkurā gadījumā būs grūti novērtējama, īpaši, ja ņem vērā lēmuma pušu atšķirīgās intereses un politisko faktoru. Par to liecina arī līdzšinējā pieredze par samazināto PVN augļiem, dārzeņiem un ogām, kura ietekmes novērtējumi ir bijuši krasi atšķirīgi," skaidro ekonomists.
Gašpuitis pauž, ka šo soli jāvērtē kā "limitētu politiķu priekšvēlēšanu reveransu sabiedrībai", jo visai pārtikai samazināt nodokli būtu pārāk liels izaicinājums budžetam.
Viņš skaidro, ka, samazinot ieņēmumus, ir jādomā, kā to kompensēt, un tas tiek vērtēts katra pasākuma kontekstā. Taču šī ir politiska atkāpe un primārais ir budžeta deficīts. "Tā kā budžeta perspektīvas ir izaicinošas, tad risinājumi un iespējas būs jaunās valdības rokās - revidēt tēriņus vai doties nodokļu celšanas virzienā," norāda Gašpuitis.
Jau ziņots, ka Saeima 2025. gada decembrī pieņēma grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas nosaka, ka daļai pārtikas pamatproduktu noteikta samazinātā PVN likme 12% apmērā.
Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu - līdz 2027. gada 30. jūnijam.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) norāda, ka 12% PVN likme Latvijā jau tiek piemērota vairākām pārtikas produktu grupām, tostarp zīdaiņu specializētajai pārtikai, svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem.
No 1. jūlija PVN samazinātā likme attiecas arī uz visu veidu maizi, tai skaitā pasterizētu vai saldētu, tostarp ar pieļaujamām piedevām - sēklām, riekstiem, graudiem un citām -, govs, kazas vai aitas pienu, tostarp bezlaktozes pienu, neatkarīgi no tauku satura, svaigu, atdzesētu vistas, tītara, pīles un zoss gaļu, kā arī mājputnu subproduktiem, tostarp sadalītu, atkaulotu, grieztu un maltu gaļu, kā arī termiski neapstrādātām mājputnu olām.