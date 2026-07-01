Zviedrija liek "Google" samaksāt milzīgu soda naudu par pārkāpumiem cenu salīdzināšanas pakalpojumā
Patentu un tirgus tiesa Stokholmā trešdien izdevusi rīkojumu interneta milzim "Google" samaksāt aptuveni 14,3 miljardus kronu (1,28 miljardi eiro) Zviedrijas cenu salīdzināšanas interneta vietnei "PriceRunner" par to, ka "Google" meklēšanas rezultātos sekmējis savus iepirkšanās salīdzināšanas pakalpojumus.
"Tiek uzskatīts, ka "Pricerunner" ir nodarīts kaitējums, jo "Google" vairāku gadu garumā nelikumīgi ir devis priekšroku savam cenu salīdzināšanas pakalpojumam," teikts tiesas spriedumā.
Tiesa norāda, ka "Pricerunner", kas prasību tiesā iesniedza 2022. gadā, bija pieprasījis ievērojami lielāku zaudējumu atlīdzību, taču lietā pilnībā neuzvarēja.
"Pricerunner" bija pieprasījis zaudējumu atlīdzību 64 miljardu kronu apmērā un papildu 14 miljardus kronu procentos.
Uzņēmums sūdzību patentu un tirgus tiesā Stokholmā bija iesniedzis pēc tam, kad Eiropas Savienības (ES) Vispārējā tiesa nolēma, ka "Google" pārkāpis ES konkurences noteikumus, manipulējot ar meklēšanas rezultātiem par labu saviem salīdzināšanas pakalpojumiem.
Tiesas prāva tika sākta pērn oktobrī.