Pircējiem būs jauna norāde veikalos: prezentē “Godīgs PVN samazinātājs” uzlīmi
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) publiskā pasākumā Vērmanes dārzā informēja par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazinātas likmes ieviešanu pārtikas pamatproduktiem ...
Ražotāji cer, ka samazinātais PVN pārtikai palīdzēs bremzēt cenu kāpumu
Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes samazinājums pārtikas produktiem var mazināt to ražošanas izmaksas, sacīja Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) padomes priekšsēdētāja Ināra Šure.
Šure teica, ka PVN likmes samazinājums pozitīvi ietekmēs gan sabiedrību, gan pārtikas ražotājus, jo tas veicinās cenu samazinājumu.
Tāpat viņa norādīja, ka PVN samazinājums var slāpēt pārtikas produktu ražošanas izmaksu kāpumu, tādējādi tas amortizēs pārtikas cenu pieaugumu. Šure skaidroja, ka izejvielu cenas globālajā tirgū aug un gadījumā, ja PVN likmes samazinājums netiktu piemērots, tad pārtikas produktu cenu kāpums būtu vēl straujāks nekā līdz šim.
LPUF padomes priekšsēdētāja arī pieminēja, ka pārtikas ražotājiem pozitīvi ir tas, ka PVN samazinājums ietekmēs visu ražošanas ķēdi, piemēram, piegādājot olas pārtikas ražotājiem, arī šajā posmā nebūs jāmaksā līdzšinējā PVN likme, kas pozitīvi ietekmēs pārtikas ražošanas nozari.
Šure pauda, ka pārtikas ražotāji kopumā raugās uz PVN samazinājumu pozitīvi, kā arī cer, ka PVN samazinātās likmes piemērošana tiks atbilstoši uzraudzīta, lai sabiedrība piedzīvotu cenu samazinājumu.
Jau ziņots, ka no trešdienas četrām pārtikas pamatproduktu grupām - maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām - piemēro samazināto PVN likmi 12% apmērā līdzšinējo 21% vietā.
Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu - līdz 2027. gada 30. jūnijam.