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Šodien 06:22
Telefons izlādējas pārāk ātri? Šīs lietotnes visnaskāk "apēd" bateriju
Telefona baterija vairs netur tik ilgi kā agrāk? Pirmā doma bieži vien ir, ka akumulators nolietojies vai pienācis laiks iegādāties jaunu telefonu. Tomēr daudzos gadījumos vaina nav pašā ierīcē, bet gan lietotnēs, kas ik dienu darbojas fonā un nepārtraukti patērē enerģiju.
Dažas no šīm lietotnēm izmantojam tikai pāris minūtes dienā, citas – vairākas stundas. Taču ne visas lietotnes bateriju patērē vienādi. Daļa no tām spēj ievērojami saīsināt telefona darbības laiku, pašiem to pat nemanot.