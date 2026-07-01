Krievija slēdz dzelzceļa robežpunktu ar Latviju; LDz skaidro, kā tas ietekmēs kravu plūsmu
Kārsavas-Pitalovas dzelzceļa robežšķērsošanas punkta slēgšana neatstās būtisku ietekmi uz kravu plūsmu, pauda VAS "Latvijas dzelzceļā" (LDz), komentējot Krievijas valdības lēmumu no trešdienas apturēt kustību caur vairākiem dzelzceļa robežšķērsošanas punktiem uz robežas ar Somiju, Igauniju un Latviju.
LDz līdz šim nav saņēmis oficiālu paziņojumu no Krievijas dzelzceļa, taču uzņēmuma rīcībā esošā informācija liecina, ka publiski izskanējusī informācija par Krievijas puses pieņemto lēmumu no 1. jūlija apturēt vilcienu kustību caur Kārsavas-Pitalovas robežpārejas punktu ir patiesa.
Komentējot iespējamo zaudējumu apmērus, LDz norādīja, ka Kārsavas-Pitalovas robežpārejas iecirknis tiek izmantots kā rezerves koridors, tādēļ šī konkrētā robežpārejas punkta slēgšana neatstās būtisku ietekmi uz LDz darbību, kravu plūsmu un finanšu stāvokli.
Plašākus komentārus par Krievijas lēmuma iemesliem LDz nesniedza, jo oficiāls skaidrojums vai paziņojums no Krievijas dzelzceļa nav saņemts.
Visvairāk robežšķērsošanas punktu slēgti uz Somijas robežas.
Dzelzceļa satiksme pilnībā apturēta arī caur Pečoru-Pleskavas robežšķērsošanas punktu uz Igaunijas robežas, kā arī caur Pitalovas robežšķērsošanas punktu uz robežas ar Latviju. Pitalovas robežšķērsošanas punkts atrodas uz Rēzeknes-Kārsavas-Pitalovas dzelzceļa līnijas, kas savieno Latviju ar Krievijas Pleskavas apgabalu.
Turklāt faktiski satiksme apturēta tikai caur Pečoru-Pleskavas un Pitalovas robežšķērsošanas punktiem, jo Krievijas robeža ar Somiju jau iepriekš pilnībā slēgta, pamatojoties uz Helsinku lēmumu.
Robežšķērsošanas punktu slēgšanas iemesli nav norādīti.
Par to paziņot Somijas, Igaunijas un Latvijas valdībām uzdots Krievijas Ārlietu ministrijai.