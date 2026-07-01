“Vivi” plāno nomāt Igaunijas dīzeļvilcienus reisiem uz Daugavpili
"Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi", plāno nomāt Igaunijas "Stadler Flirt" dīzeļvilcienus pārvadājumiem uz Daugavpili, informēja uzņēmumā.
Naktī no 28. jūnija uz 29. jūniju PV un Igaunijas pasažieru vilcienu operators "Eesti Liinirongid", kas strādā ar zīmolu "Elron", veica tehnisko testa braucienu uz Daugavpili. Testa brauciens veikts, jo PV plāno nomāt modernus dīzeļvilcienus, lai veiktu pārvadājumus uz Daugavpili.
"Elron" valdes priekšsēdētājs Lauris Betlems skaidroja, ka testa brauciens notika pēc tam, kad Tallina-Tartu-Rīga nakts reisa vilciens bija ieradies Rīgā. "Brauciens noritēja veiksmīgi un apstiprināja ritošā sastāva tehnisko piemērotību šim dzelzceļa posmam," apliecināja Betlems.
PV vēlas nomāt modernu vilcienu, lai nodrošinātu dienas pēdējo Rīga-Daugavpils reisu un agrā rīta Daugavpils-Rīga reisu. Betlems atzīmē, ka "Elron" šis projekts ir "pievilcīgs", jo tas ļautu palielināt vilciena efektīvo izmantošanas laiku. "Patlaban Tartu-Rīga vilciens nakšņo Rīgā, un šo dīkstāves laiku varētu izmantot daudz efektīvāk," piebilda Betlems.
Savukārt PV valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors uzsver, ka Latvijā ir pabeigts ritošā sastāva modernizācijas process elektrificētajās līnijās, kurās uzņēmums apkalpo gandrīz 90% pasažieru, un pasažieri novērtē jauno elektrovilcienu piedāvāto komfortu. Viņš papildina, ka Autotransporta direkcija (ATD) ir noslēgusi līgumu par deviņu bateriju vilcienu iegādi, kurus plānots ieviest satiksmē neelektrificētajās līnijās līdz 2029. gada beigām, bet vienlaikus uzņēmums meklē alternatīvas iespējas, lai drīzumā sniegtu pasažieriem labāku pakalpojumu.
Patlaban neelektrificētajās līnijās PV reizi dienā veic reisu starp Valgu un Rīgu ar "PESA" dīzeļvilcienu, ko uzņēmums nomā no Lietuvas "LTG Link". Daugavpils līnija ir otra noslogotākā PV dīzeļvilcienu tīklā, tādēļ tiek meklēti risinājumi, kā jau šogad uzlabot šo pasažieru pieredzi. Tādējādi PV izskata sadarbību ar "Elron" nākotnē, nomājot "Stadler Flirt" dīzeļvilcienus.
Vilcienu nomai plānots rīkot iepirkumu, lai nodrošinātu papildu moderna ritošā sastāva pieejamību, kas ļaus PV nodrošināt komfortablu ikdienas reisu no Rīgas uz Daugavpili un atpakaļ, vienlaikus samazinot brauciena laiku starp abām pilsētām.
PV norāda, ka "Stadler Flirt" ir moderni zemās grīdas dīzeļvilcieni, kuru maksimālais ātrums ir 160 kilometri stundā (km/h). Vilcieni ir aprīkoti ar automātisko klimata kontroles sistēmu. Vilcienos ir pieejams bezmaksas Wi-Fi, savukārt vilcieni, kas kursē Tallinas-Rīgas maršrutā, ir aprīkoti ar "Starlink" savienojumu. Tajos ir vietas ratiņkrēslu lietotājiem, velosipēdu novietnes, tualete, kas ir pielāgota arī pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām un aprīkota ar zīdaiņu pārtīšanas galdiņu.
Kā ziņots, 2025. gadā PV pārvadāja kopumā 21,333 miljonus pasažieru, kas ir par 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš.
PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no VAS "Latvijas dzelzceļš" veiktajām funkcijām.