Vislabākais elektriskais. Toyota bZ4X Touring
Elektromobilis Toyota bZ4X pieejams gan ar priekšējo, gan visu riteņu piedziņu un dažādām jaudām. Taču tas nekad nav bijis universālis. Jaunais bZ4X Touring ir ne tikai ietilpīgāks, bet arī jaudīgāks par saviem radiniekiem.
Divu elektromotoru variantā kopējā jauda sasniedz 379 ZS. Tāds Touring "simtu" sasniedz vien 4,5 sekundēs, tomēr arvien sola vismaz 480 km sniedzamību ar vienu uzlādi. Touring ir ne tkai 14 cm garāks bet arī divus cm augstāks no zemes. Garajai virsbūvei pieejama arī lētāka versija ar priekšējo piedziņu, 224 ZS un gandrīz 600 km sniedzamību. Touring ir vēl viena priekšrocība - tas iznācis vizuāli pievilcīgāks.
Ar visiem sēdekļiem bagāžnieka ietilpība ir vismaz 600 litri, bet ja atzveltnes noloka, tad virs pusotra kubikmetra. Pavirši ieskatoties tehniskajos datos, viegli noticēt, ka Touring ir vienkārši garāks un jaudīgāks bZ4X ar pilnpiedziņu. Tomēr viss nav tik vienkārši. Šīs modeļa versijas tapšanā lielāka teikšana bijusi Toyota partneriem Subaru. Tāpēc Touring manierēs un gaitā pavīd kaut kas “outlanderisks”.
Uzlādes jauda nav mainījusies. 150 kW pie ātrās stacijas un 11 vai 22 kW no Wallbox. Lētākais bZ4X Touring patlaban maksā 43 500 eiro pirms EKKI līdzmaksājuma piemērošanas. Cenu lapā ir vien trīs varianti - viens ar priekšpiedziņu un divi ar AWD. Un pat tad pirmais elektriskais universālis Toyota vēsturē tik tikko pārkāpj 50 000 eiro slieksnim.