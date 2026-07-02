"Microsoft" gatavojas atlaist tūkstošiem darbinieku - MI ēra turpina mainīt tehnoloģiju nozari
Jūlijs daudziem kompānijas "Microsoft" darbiniekiem iesācies ar sliktām ziņām. Tuvākajā laikā amatu varētu zaudēt tūkstošiem darbinieku, jo tehnloģiju gigants nolēmis būtiski samazināt izmaksas, kas pieaugušas mākslīgā intelekta dēļ.
Saskaņā ar "Business Insider" sniegto informāciju, darbu varētu zaudēt tūkstošiem cilvēku. Taču, ņemot vērā, ka "Microsoft" strādā vairāk nekā 220 000 darbinieku, atlaišana ietekmēs mazāk nekā 2,5% no darbaspēka.
Atlaišanas varētu skart vairākas uzņēmuma struktūrvienības, tostarp pārdošanas un konsultāciju nodaļas, kā arī "Xbox spēļu" biznesu. Precīzs atlaižamo darbinieku skaits pagaidām nav zināms, taču daļai no viņiem varētu tikt piedāvāta iespēja turpināt darbu citos amatos uzņēmuma iekšienē.
Šis nebūs pirmais darbinieku skaita samazinājums "Microsoft" pēdējo gadu laikā. Pērn maijā uzņēmums likvidēja aptuveni 6000 darbavietu, bet jūlijā sekoja vēl viens atlaišanas vilnis, kas skāra ap 9000 darbinieku jeb aptuveni 4% no kopējā darbaspēka. Arī iepriekš "Microsoft" par šādām izmaiņām paziņojis finanšu gada sākumā, kas uzņēmumam ir 1. jūlijs.
Ārvalstu mediji norāda, ka drīzumā īstenotā darbinieku atlaišana ir daļa no "Microsoft" centieniem samazināt izmaksas laikā, kad uzņēmums ievērojami palielina investīcijas mākslīgā intelekta risinājumos un datu centru infrastruktūrā. Vienlaikus "Microsoft saskaras arī ar investoru bažām par to, kā straujā mākslīgā intelekta attīstība varētu ietekmēt tradicionālos programmatūras pakalpojumus nākotnē.
Jau šī gada sākumā "Microsoft" ASV īstenoja arī tā saukto brīvprātīgo no darba aiziešanas programmu, piedāvājot daļai darbinieku kompensāciju par darba attiecību izbeigšanu. Šo iespēju izmantoja aptuveni trešdaļa no darbiniekiem, kuriem tā bija pieejama, kas, iespējams, ļāvis šoreiz samazināt plānoto atlaižamo darbinieku skaitu.