Latvijas uzņēmēju delegācija dodas uz Igauniju stiprināt abu valstu ekonomisko sadarbību
Latvijas Valsts prezidenta valsts vizītes Igaunijā ietvaros 2. jūlijā Tallinā notiks Latvijas-Igaunijas Biznesa forums, kas pulcēs abu valstu valsts institūciju pārstāvjus, uzņēmējus un nozaru ekspertus, lai stiprinātu ekonomisko sadarbību un veicinātu jaunu partnerību veidošanos.
Latvijas delegācijas sastāvā forumā piedalīsies Latvijas Valsts prezidents, Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) vadība, kā arī vairāk nekā 45 Latvijas uzņēmumi, pārstāvot aizsardzības industriju, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kiberdrošību, dual-use tehnoloģijas un citas augstas pievienotās vērtības nozares.
Forums kalpos par platformu jaunu biznesa kontaktu veidošanai, eksporta iespēju paplašināšanai un kopīgu pārrobežu projektu attīstīšanai. Programmā paredzētas augsta līmeņa diskusijas, tematiskie paneļi, uzņēmēju tikšanās un individuālas B2B sarunas.
Latviju un Igauniju vieno cieša ekonomiskā sadarbība, savukārt šodienas ģeopolitiskie izaicinājumi un tehnoloģiju attīstība rada arvien lielāku nepieciešamību stiprināt sadarbību arī stratēģiski nozīmīgās nozarēs, tostarp aizsardzības inovāciju, kiberdrošības un digitālo tehnoloģiju jomā.
“Eiropas drošības realitāte nozīmē lielākus ieguldījumus mūsu pašu drošībā. Vēl pirms dažiem gadiem bija grūti iedomāties, ka Baltijas valstīs darbosies munīcijas rūpnīca un attīstīsies militāro dronu un vietējās bruņutehnikas ražošanas spējas. Mūsu reģions var ātri pielāgoties jaunajiem izaicinājumiem. Latvijas un Igaunijas uzņēmumi veiksmīgi attīsta inovatīvus produktus aizsardzības un duālā lietojuma tehnoloģiju jomā. Pilnveidojot pētniecības un ražotāju sadarbību un piesaistot investīcijas, mēs radām jaunus konkurētspējīgus produktus, kas palīdz stiprināt reģiona drošību un ekonomisko izaugsmi,” pauž Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Valsts vizīte kalpo kā nozīmīga platforma ne tikai abu valstu politiskā dialoga stiprināšanai, bet arī jaunu ekonomiskās sadarbības iespēju veidošanai. Uzņēmēju līdzdalība forumā apliecina, ka Latvijas un Igaunijas partnerība arvien vairāk balstās kopīgā mērķī veidot konkurētspējīgu, inovatīvu un drošu Baltijas ekonomisko telpu.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsver, ka Latvijas un Igaunijas ekonomiskās attiecības jau šobrīd ir ciešas, taču abu valstu potenciāls vēl nebūt nav pilnībā izmantots: "Šī biznesa foruma mērķis ir radīt jaunus kontaktus, veicināt investīcijas un pavērt Latvijas uzņēmumiem plašākas eksporta iespējas. Īpaši nozīmīga ir sadarbība augstas pievienotās vērtības nozarēs - informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, aizsardzības industrijā, kiberdrošībā un inovācijās, kur Baltijas valstu uzņēmumi kopīgi var kļūt par spēcīgiem spēlētājiem Eiropas un pasaules tirgos."
Lai politiskā griba un ekonomiskie mērķi pārtaptu reālos sadarbības projektos, būtiska nozīme ir uzņēmēju savstarpējiem kontaktiem, investīciju piesaistei un jaunu eksporta partnerību veidošanai. Tieši šim mērķim kalpo Latvijas-Igaunijas Biznesa forums, pulcējot abu valstu uzņēmējus un institūcijas kopīgai sadarbībai.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere:
"Katrs starptautisks biznesa forums ir iespēja Latvijas uzņēmumiem pārvērst kontaktus ilgtermiņa sadarbībā, bet investoriem – atklāt Latviju kā uzticamu partneri inovācijām un uzņēmējdarbības attīstībai. LIAA uzdevums ir palīdzēt šīm partnerībām veidoties – savienot uzņēmējus, atvērt durvis jauniem eksporta tirgiem un veicināt investīcijas, kas rada augstu pievienoto vērtību Latvijas ekonomikai."
Foruma laikā paredzēta arī uzņēmumu vizīšu programma un Livonia Award balvas pasniegšanas ceremonija, kurā tiks godināti uzņēmumi, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un Igaunijas ekonomiskās sadarbības attīstībā.
Dalību oficiālās vizītēs un tirdzniecības misijās ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionāla attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tajā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu par attiecināmajām izmaksām.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas palīdz Latvijas uzņēmumiem augt starptautiskajos tirgos, piesaistīt investīcijas un attīstīt inovācijas. LIAA atbalsta uzņēmumu eksportu, jaunu tirgu apguvi, investīciju projektu īstenošanu un Latvijas konkurētspējas stiprināšanu pasaules ekonomikā.