Bīstams ugunsgrēks Ulmaņa gatvē; 30.06.2026.
Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2, noliktavā izcēlies plašs ugunsgrēks. Ņemot vērā blīvo apbūvi, lielo degšanas platību, ēkas konstrukciju iespējamu sabrukšanu, ...
Vakardienas ugunsgrēks Ulmaņa gatvē preses piegādi neaizkavēs
Vakar, 30. jūnijā, SIA “Preses serviss” brīdināja, ka vērienīgā ugunsgrēka ražošanas telpās Ulmaņa gatvē 2, Rīgā, kur atrodas arī uzņēmuma noliktava, trešdien, 1. jūlijā iespējami traucējumi preses piegādēs.
Uzņēmums cieši sekoja līdzi situācijas attīstībai un sadarbojas ar atbildīgajiem dienestiem, vienlaikus domājot par klientiem un lasītājiem, lai šī situācija radītu pēc iespējas mazāku ietekmi uz piegāžu procesu.
Pateicoties SIA “Preses Serviss” operatīvajai rīcībai šajā krīzes situācijā, šodien preses piegādes nebūs traucētas- 1. jūlija prese nonāks pie lasītājiem.
Jau ziņots, ka otrdienas pēcpusdienā izcēlās ugunsgrēks Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā, kur dega noliktavas tipa ēka 3500 kvadrātmetru platībā. No degošās ēkas evakuējās aptuveni 200 cilvēki, bet no apkārtējām ēkām evakuēti vēl 180 cilvēki.
Ugunsdzēsēji tikai ap plkst. 4 no rīta pabeidza darbu Kārļa Ulmaņa gatvē, kur otrdien izcēlās plašs ugunsgrēks. Cietušo ugunsgrēkā nav.