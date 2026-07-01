No šodienas veikalos jābūt lētākai maizei, pienam un olām: ko pircējiem reāli dos PVN samazinājums?
No šodienas četrām pārtikas pamatproduktu grupām - maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām - piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi 12% apmērā līdzšinējo 21% vietā.
Jau vēstīts, ka Saeima 2025. gada decembrī pieņēma grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas nosaka, ka daļai pārtikas pamatproduktu noteikta samazinātā PVN likme 12% apmērā. Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu - līdz 2027. gada 30. jūnijam.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) norāda, ka 12% PVN likme Latvijā jau tiek piemērota vairākām pārtikas produktu grupām, tostarp zīdaiņu specializētajai pārtikai, svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem.
No 1. jūlija PVN samazinātā likme attiecas arī uz visu veidu maizi, tai skaitā pasterizētu vai saldētu, tostarp ar pieļaujamām piedevām - sēklām, riekstiem, graudiem un citām -, govs, kazas vai aitas pienu, tostarp bezlaktozes pienu, neatkarīgi no tauku satura, svaigu, atdzesētu vistas, tītara, pīles un zoss gaļu, kā arī mājputnu subproduktiem, tostarp sadalītu, atkaulotu, grieztu un maltu gaļu, kā arī termiski neapstrādātām mājputnu olām.
PTAC norāda, ka jāņem vērā, ka PVN samazināto likmi nepiemēro saldētai gaļai, desām, žāvējumiem, smalkmaizītēm, kūkām, pīrādziņiem, sausmaizītēm, grauzdiņiem, rīvmaizei, ultrasterilizētam UHT pienam, kondensētam pienam, pienam ar piedevām (piemēram, šokolādes, zemeņu garšu) un augu valsts alternatīvām (auzu, mandeļu dzērieniem), kā arī maltai gaļai, ja pievienotā sāls daudzums pārsniedz 1%.
Tāpat PTAC norāda, ka PVN likmes samazināšana atsevišķiem pārtikas produktiem par deviņiem procentpunktiem nozīmēs, ka cenu samazinājums veikala plauktā ir aptuveni 7,4%.
PTAC skaidro, ka šī atšķirība veidojas, jo produktus veikalos pārdod par cenu, kura jau ietver PVN, bet jaunā cena veidosies, aprēķinot PVN no produkta cenas bez šī nodokļa, nevis atņemot to no šī brīža gala cenas.
Lai pircējiem būtu vieglāk saprast, kā PVN likmes samazinājumam jāatspoguļojas cenā, PTAC ir izstrādājis cenu salīdzināšanas kalkulatoru. Tajā var izvēlēties produktu un ievadīt pašreizējo cenu ar 21% PVN likmi, savukārt kalkulators aprēķina, kā mainītos cena ar 12% PVN likmi, ja samazinājums pilnā apmērā tiktu atspoguļots gala cenā.
Piemēram, ja viens litrs piena līdz šim maksāja 1,5 eiro, tad, piemērojot 12% PVN likmi, tā cena būtu 1,39 eiro. Tas nozīmē 0,11 eiro ietaupījumu par vienu piena litru.
PTAC aicina pircējus veikalos pievērst uzmanību cenu zīmēm un pirkuma čekiem un iepērkoties pārliecināties, ka čekā pie attiecīgajiem pārtikas produktiem ir norādīta samazinātā nodokļa likme, tas ir, 12% jeb PVN B/C likme, atkarībā no veikala sistēmas. PVN samazinātā likme attiecas arī uz akcijas produktiem, ja tie ietilpst noteiktajās produktu grupās.
Tāpat ziņots, ka 22. maijā Ekonomikas ministrijā (EM) parakstīta vienošanās ar pārtikas tirgotājiem, ražotājiem un mazumtirgotāju pārstāvjiem, lai pilnā apmērā nodrošinātu PVN likmes samazinājumu no 21% līdz 12% noteiktajai daļai pamatproduktu veikalos.
Pasākuma laikā noslēgta vienošanās "Par godīgu PVN likmes samazinājuma pārnesi". Vienošanās mērķis ir nodrošināt PVN likmes samazinājuma no 21% līdz 12% maizei, svaigam pienam, svaigai atdzesētai mājputnu gaļai un mājputnu svaigajām olām pilnu atspoguļojumu gala cenās veikalos.