Krīzes gadījumiem Latvijā veidos pārtikas rezerves - valdība tam atvēl 9 miljonus eiro
Lai stiprinātu Latvijas gatavību nodrošināt iedzīvotājus ar pārtiku krīzes vai valsts apdraudējuma gadījumos, valdība otrdien, 30. jūnijā, atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto ziņojumu par 9 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu valsts pārtikas rezervju izveidei.
Vienlaikus Zemkopības ministrija (ZM) virza grozījumus Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā nodrošināma iedzīvotāju apgāde ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā, paredzot valsts uzdevumu – pārtikas rezervju izveidi un to uzturēšanu – deleģēt SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”. Piešķirtais finansējums ļaus sākt valsts pārtikas rezervju veidošanu, kas ir būtiska valsts noturības un drošības sistēmas sastāvdaļa dažādu krīžu scenāriju gadījumā.
ZM un SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” slēgs deleģēšanas līgumu, kurā būs noteikti pārtikas rezervju veidošanas nosacījumi, apjomi, informācijas aprites kārtība un uzraudzības mehānismi, ņemot vērā pārtikas produktu specifiku un derīguma termiņu. Valsts kapitālsabiedrība izstrādās arī detalizētu pārtikas rezervju veidošanas un uzturēšanas plānu, kas tiks saskaņots ar ZM.
Pārtikas rezervēs plānots iekļaut produktus ar ilgu derīguma termiņu un vienkārši organizējamu apriti, piemēram, gaļas un zivju konservi, graudaugu pārstrādes produkti (pārslas, putraimi u.tml.), kā arī gatavo ēdienu pakas.