LMT un "Latvijas dzelzceļš" pirmo reizi Baltijā izmēģina privāto 5G tīklu
VAS “Latvijas dzelzceļš” kā pirmais dzelzceļa uzņēmums Baltijā izmēģinās privātā 5G tīkla tehnoloģiju sniegtās iespējas, ko nodrošina LMT grupa.
Tīkls pašreiz darbojas testa režīmā, lai sagatavotos turpmākajai FRMCS (Future Railways Mobile Communication System) tehnoloģijas ieviešanai, kas atbilstoši Eiropas prasībām līdz 2035. gadam jāveic visām dzelzceļa kompānijām Eiropas Savienības valstīs. Privātā 5G tīkla tehnoloģiju demonstrācijas pasākumā 30. jūnijā tika mērīts savienojuma ātrums, tīkla pārklājums, signāla stiprums un citi dati, kas veidos pamatu turpmākajiem attīstības soļiem.
Atšķirībā no publiskā tīkla privātais 5G tīkls sniedz uzņēmumam pilnīgu kontroli pār sakaru jaudu un garantē tūlītēju datu apstrādi ar zemu aizturi pat vissarežģītākajos apstākļos. Galvenie ieguvumi ir iespēja reāllaikā vadīt bezpilota tehniku un viedos sensorus. Tīkls darbojas autonomi un ir aizsargāts pret ārējiem traucējumiem vai pārslodzēm, bet precīza datu uzskaite ļauj optimizēt energoresursu patēriņu un strauji reaģēt uz pārmaiņām infrastruktūrā.
Privātā 5G tīkla tehnoloģiju testa mērījumos tiek izmantots “Vivi” pasažieru vilciens posmā Rīga–Olaine. Jaunākās 5G tehnoloģijas dzelzceļa satiksmē ļauj ne tikai veikt sarunas starp dispečeru, vilciena vadītāju un staciju dežurantiem, bet arī nosūtīt teksta ziņas, foto un video failus, kas ļauj operatīvi un kvalitatīvi veikt infrastruktūras apsekošanu un savlaicīgi informēt par izmaiņām dzelzceļa infrastruktūrā laikapstākļu vai remontdarbu ietekmē.
“Privātā 5G tīkla tehnoloģiju testēšana ļauj praktiski izvērtēt jaunākās paaudzes sakaru tehnoloģiju iespējas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldībā. Šādi risinājumi paver plašākas iespējas ātrākai datu apmaiņai, infrastruktūras attālinātai uzraudzībai un jaunu digitālo rīku izmantošanai dzelzceļa ikdienas darbā. Gatavojoties FRMCS ieviešanai kā nākamajam Eiropas dzelzceļa sakaru standartam, mēs savlaicīgi vērtējam risinājumus, kas nākotnē var palīdzēt vēl efektīvāk izmantot viedos sensorus, automatizāciju un datu pārraides iespējas,” pauž VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Artis Grinbergs.
“Mēs redzam, ka privātā 5G tīkla attīstības dzelzceļa infrastruktūrā ļaus uzlabot pasažieru pieredzi. Tie var palīdzēt mums nodrošināt vēl precīzāku vilcienu kustību, labāku informācijas pieejamību reāllaikā un ērtāku pārvietošanos kopējā sabiedriskā transporta sistēmā. Privātais 5G tīkls ļaus mums daudz operatīvāk apmainīties ar datiem ar infrastruktūras pārvaldītāju, ātrāk pieņemt lēmumus un vēl vairāk uzlabot vilcienu kustības precizitāti. Tās pavērs arī plašākas iespējas sinhronizēt vilcienu kustību ar citiem sabiedriskā transporta veidiem, nodrošinot ērtākas pārsēšanās iespējas un precīzāku informāciju pasažieriem reāllaikā,” uzsver Raitis Nešpors, “Vivi” valdes priekšsēdētājs.