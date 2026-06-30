“Rīgas nami” valdes loceklis Mārcis Budļevskis pamet amatu, pārmetot pašvaldībai lēmumu trūkumu
SIA "Rīgas nami" valdes loceklis Mārcis Budļevskis ir pieņēmis lēmumu atstāt amatu. Pēc vienošanās ar uzņēmuma padomi, viņš valdes locekļa pienākumus turpinās pildīt līdz 2026. gada 31. jūlijam, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību un iesākto procesu nodošanu.
Lēmumu atstāt valdes locekļa amatu M. Budļevskis pamato ar to, ka ilgstošs stratēģisku lēmumu trūkums Rīgas pašvaldībā ir radījis situāciju, kurā pašreizējais sadarbības modelis vairs neļauj efektīvi vadīt uzņēmuma attīstību.
Mārcis Budļevskis, SIA "Rīgas nami" valdes loceklis: "Pēdējo gadu laikā uzņēmuma valde, padome un visa komanda ir mērķtiecīgi strādājusi, lai stiprinātu SIA "Rīgas nami" darbību, uzlabotu finanšu rezultātus un virzītu vairākus pašvaldībai stratēģiski nozīmīgus attīstības projektus, tai skaitā Rīgas Centrāltirgus ilgtspējīgu attīstību. Esam konsekventi un sistemātiski informējuši pašvaldību par būtiskajiem izaicinājumiem, riskiem un lēmumiem, kas nepieciešami tirgus darbības nodrošināšanai un attīstībai. Diemžēl esmu nonācis pie secinājuma, ka pašreizējā sadarbības modelī ar pašvaldību nav iespējams efektīvi vadīt šos procesus un uzņemties atbildību par rezultātu, ja stratēģiskie lēmumi netiek pieņemti. Tādēļ esmu pieņēmis lēmumu atstāt valdes locekļa amatu, vienlaikus līdz 31. jūlijam nodrošinot pienākumu veikšanu un nodošanu."
SIA "Rīgas nami" padomes loceklis Andris Liepiņš uzsver, ka uzņēmuma vadība savas kompetences ietvaros ir rīkojusies atbildīgi un savlaicīgi informējusi Rīgas valstspilsētas pašvaldību par būtiskākajiem riskiem un nepieciešamajiem lēmumiem.
Andris Liepiņš, SIA "Rīgas nami" padomes loceklis: "Publiskajā telpā izskanējuši dažādi vērtējumi par Rīgas Centrāltirgus situāciju, tomēr vēlos uzsvērt vienu būtisku faktu – Rīgas valstspilsētas pašvaldība kā visu vēsturisko paviljonu īpašniece par paviljonu tehnisko stāvokli ir bijusi informēta jau kopš 2017. gada. Savukārt pēdējo trīs gadu laikā uzņēmuma valde un padome atkārtoti informēja pašvaldību par nepieciešamajām investīcijām, identificētajiem riskiem un nepieciešamību pieņemt stratēģiskus lēmumus par Rīgas Centrāltirgus nākotni. Diemžēl šie lēmumi ilgstoši nesekoja. Mārcis Budļevskis trīs gadu laikā ir devis būtisku ieguldījumu SIA "Rīgas nami" attīstībā. Viņa pārziņā esošajās jomās - nekustamo īpašumu attīstībā un apsaimniekošanā - ir īstenotas nozīmīgas pārmaiņas, uzsākti vairāki stratēģiski attīstības projekti un stiprināta uzņēmuma saimnieciskā darbība. Jāuzsver, ka tieši šajās jomās uzņēmuma vadība ir regulāri vērsusi Rīgas valstspilsētas pašvaldības uzmanību uz nepieciešamību pieņemt savlaicīgus stratēģiskus lēmumus, tostarp par Rīgas Centrāltirgus un pašvaldībai piederošo vēsturisko paviljonu uzturēšanu un attīstību. Diemžēl, nesaņemot nepieciešamo atbalstu un lēmumus no Rīgas pašvaldības, ir izveidojusies situācija, kurā arvien sarežģītāk vai pat neiespējami kļūst īstenot uzņēmuma vidēja termiņa un ilgtermiņa attīstības mērķus. Es augstu vērtēju viņa darbu un pilnībā saprotu lēmumu atstāt amatu, jo situācijā, kad uzņēmuma profesionālie argumenti un atkārtotie brīdinājumi pašvaldībā netiek uzklausīti un konkrēti lēmumi neseko, kļūst arvien grūtāk uzņemties atbildību par uzņēmuma ilgtermiņa attīstību."
Esošās padomes pilnvaru laikā un uzņēmuma valdes vadībā SIA "Rīgas nami" īstenotas būtiskas pārmaiņas. Sekmīgi pabeigta četru pašvaldības kapitālsabiedrību apvienošana vienotā nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzņēmumā, samazinot administratīvās izmaksas par aptuveni 750 tūkstošiem eiro. Vienlaikus pilnveidota korporatīvā pārvaldība, stiprināta uzņēmuma finanšu stabilitāte un uzsākta virkne stratēģiski nozīmīgu attīstības projektu.
Uzņēmuma neto apgrozījums pieaudzis no 14,9 miljoniem eiro 2022. gadā līdz plānotajiem 30,5 miljoniem eiro 2026. gadā, EBITDA – no 0,3 miljoniem līdz 3 miljoniem eiro, savukārt 2025. gadā uzņēmums sasniedza 94 tūkstošu eiro peļņu, būtiski pārsniedzot plānoto rezultātu.
Šajā laikā uzsākta Vidzemes tirgus attīstība, piesaistot privāto investoru, virzīts jaunas sociālās dzīvojamās mājas projekts ar ERAF finansējumu, izstrādāta Rīgas Centrāltirgus ilgtermiņa attīstības koncepcija, kā arī būtiski uzlabota uzņēmuma pamatdarbības efektivitāte nekustamo īpašumu apsaimniekošanā un kultūras objektu – Melngalvju nama un kinoteātra "Splendid Palace" – darbībā.