Pircējiem būs jauna norāde veikalos: prezentē “Godīgs PVN samazinātājs” uzlīmi
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) publiskā pasākumā Vērmanes dārzā informēja par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazinātas likmes ieviešanu pārtikas pamatproduktiem ...
No rītdienas daļai pārtikas produktu piemēros zemāku PVN likmi
No trešdienas, 1. jūlija, maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām piemēros PVN samazināto 12% likmi. Tirgotāji, kuri godīgi atspoguļos PVN samazinājumu pārtikas pamatproduktu cenās, varēs saņemt un izmantot īpašu uzlīmi “Godīgs PVN samazinātājs”. Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu - līdz 2027. gada 30. jūnijam.
Uzlīme paredzēta tirgotājiem, kuri pārdod preces ar samazināto PVN likmi un apņemas cenas norādīt skaidri, nemaldinot patērētājus. Tirdzniecības vietās uzlīme būs pircējiem viegli pamanāma apliecinājuma zīme, ka tirgotājs apņēmies PVN samazinājumu atspoguļot godprātīgi.
"Samazinātā PVN likme pamata pārtikas produktiem ir praktisks risinājums, lai mazinātu iedzīvotāju ikdienas izdevumus. Vienlaikus mums ir svarīgi, lai nodokļa samazinājuma ieguvums pilnā apmērā nonāktu pie pircējiem. Tāpēc līdztekus PVN samazinājumam ieviešam arī atpazīstamības zīmi “Godīgs PVN samazinātājs”, kas būs skaidrs signāls patērētājiem, ka tirgotājs ir publiski apliecinājis savu apņemšanos godprātīgi pārnest PVN samazinājumu uz gala cenām," uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Lai saņemtu uzlīmes failu, komersantam jāaizpilda apliecinājuma forma Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē . Pēc formas iesniegšanas uzlīmes failu varēs lejupielādēt, kā arī komersants to saņems uz norādīto e-pasta adresi. Uzlīmi varēs izdrukāt un izvietot veikalā patērētājiem redzamā vietā, kā arī izmantot informatīvajos materiālos.
PTAC tīmekļvietnē ir izveidota sadaļa par PVN samazināto 12% likmi pārtikas pamatproduktiem. Tajā skaidrots, uz kurām produktu grupām attiecas samazinātā likme, kādi ir izņēmumi un kā PVN samazinājums var ietekmēt gala cenu, kā arī informācija par to, kur pircēji var vērsties jautājumu vai sūdzību gadījumā. Sadaļā pieejams arī cenu kalkulators iespējamās cenas aprēķināšanai pēc PVN likmes samazinājuma.
“Samazinātajai PVN likmei ir nozīme tikai tad, ja tās ieguvumu redz un sajūt pircējs. Cenu kalkulators palīdz šo ieguvumu padarīt saprotamu - tas dod iespēju ikvienam pārliecināties, kā PVN samazinājums var atspoguļoties preces gala cenā. Tas ir praktisks atbalsts patērētājiem un vienlaikus arī signāls tirgotājiem: cenu norādīšanai jābūt skaidrai, korektai un godīgai. Jo caurskatāmāks būs šis process, jo lielāka būs pircēju uzticēšanās,” uzsver PTAC direktore Zaiga Liepiņa.
Lai veicinātu godīgu PVN samazinājuma pārnesi cenās, Ekonomikas ministrija kopā ar nozares uzņēmumiem un organizācijām ir noslēgusi vienošanos “Par godīgu PVN likmes samazinājuma pārnesi”. Vienošanās dalībnieki apņemas godprātīgi un caurskatāmi piemērot PVN likmes samazinājumu, nodrošinot, ka tas atspoguļojas patērētājiem piedāvātajās gala cenās. Iniciatīvai aicināti pievienoties ražotāji, piegādātāji, mazumtirgotāji un tos pārstāvošās nevalstiskās organizācijas. Lai pievienotos, jāaizpilda pieteikuma veidlapa un elektroniski parakstīts pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi pasts@em.gov.lv.