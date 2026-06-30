Pircējiem būs jauna norāde veikalos: prezentē “Godīgs PVN samazinātājs” uzlīmi
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) publiskā pasākumā Vērmanes dārzā informēja par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazinātas likmes ieviešanu pārtikas pamatproduktiem ...
FOTO: Veikalos būs jauna norāde pircējiem - prezentē uzlīmi “Godīgs PVN samazinātājs”
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) publiskā pasākumā Vērmanes dārzā informēja par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazinātas likmes ieviešanu pārtikas pamatproduktiem un iniciatīvu "Godīgs PVN samazinātājs".
Pasākumā PTAC skaidroja PVN samazinātās likmes 12% apmērā piemērošanu pārtikas pamatproduktiem, tostarp maizei, olām, mājputnu gaļai un pienam, kā arī prezentēja uzlīmi "Godīgs PVN samazinātājs".
Uzlīme palīdzēs pircējiem atpazīt tirgotājus, kuri PVN likmes samazinājumu godprātīgi atspoguļo pārtikas pamatproduktu cenās.
Pasākumā piedalījās ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS), Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretāra vietnieks ārējo ekonomisko sakaru jautājumos Edijs Šaicāns, PTAC direktore Zaiga Liepiņa, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas (LPTA) izpilddirektors Jānis Dubults un "Balticovo" komunikācijas un attīstības direktors Toms Auškāps.
Eksperti skaidroja, kā PVN likmes samazinājums ietekmēs preču cenas, kā patērētāji varēs pārliecināties par godīgu samazinājuma piemērošanu, kā arī atbildēja uz citiem jautājumiem.
Jau ziņots, ka no 2026. gada 1. jūlija atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likme samazināsies no 21% līdz 12%. PVN samazināto likmi piemēros četrām pārtikas pamatproduktu grupām - maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām. Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu - līdz 2027. gada 30. jūnijam.
PTAC atgādina, ka 12% PVN likme Latvijā jau tiek piemērota vairākām pārtikas produktu grupām, tostarp zīdaiņu specializētajai pārtikai un svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem.
No 1. jūlija PVN samazinātā likme attieksies arī uz visu veidu maizi, govs, kazas vai aitas pienu, tostarp bezlaktozes pienu, neatkarīgi no tauku satura, svaigu, atdzesētu vistas, tītara, pīles un zoss gaļu, kā arī mājputnu subproduktiem, tostarp sadalītu, atkaulotu, grieztu un maltu gaļu, kā arī termiski neapstrādātām mājputnu olām.
Vienlaikus PVN samazināto likmi nepiemēros saldētai gaļai, desām, žāvējumiem, smalkmaizītēm, kūkām, pīrādziņiem, sausmaizītēm, grauzdiņiem, rīvmaizei, ultrasterilizētam UHT pienam, kondensētam pienam, pienam ar piedevām un augu valsts alternatīvām, piemēram, auzu, mandeļu dzērieniem, kā arī maltai gaļai, ja pievienotā sāls daudzums pārsniedz 1%.