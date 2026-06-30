Auto un tehnoloģijas
Šodien 10:55
Konkursā Gada Motocikls dominē BMW
Pirms Līgo svētkiem Rīgas Motormuzejā tika paziņoti konkursa Latvijas Gada motocikls laureāti. Iespaidīgs godalgi birums tika BMW motocikliem, tostarp arī galvenā balva modelim BMW R 1300 R.
Pa divām godalgām un otro vietu saņēma Honda Hornet ar e-clutch automatizētā sajūga sistēmu. 3. vietu galvenajā nominācijā saņēma sporta motocikls Triumph Daytona 660.
Lai gan starp 45 konkursa pretendentiem netrūka augstvērtīgu motociklu no Ķīnas, žūrija pārsvarā nobalsoja par tradicionālo zīmolu ražojumiem. Pirmo reizi 11 gados konkursā piedalījās Kawasaki pārstāvji un nevīlās - jaunajam KLE 500 godalga mazo piedzīvojumu motociklu ieskaitē. Tautas balsojumā gan triumfēja Moto Morini motocikls X Cape 1200 Energy Red.