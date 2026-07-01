Latvijas iedzīvotājiem atklāta viena interesanta īpatnība, kas atšķir viņus no igauņiem un lietuviešiem
Rīgā jaunajos projektos pilsētas centrā kvadrātmetra cena dzīvokļiem ir divreiz zemāka nekā Viļņā un gandrīz par ceturtdaļu zemāka nekā Tallinā. Latviju no kaimiņvalstīm atšķir vēl viena interesanta īpatnība.
Viss vērtīgākais, kas ir
Kā analizē nekustamā īpašuma aģentūra "Latio", neskatoties uz pieaugošo interesi par dažādiem ieguldījumu veidiem pēdējos gados, nekustamais īpašums Latvijas iedzīvotājiem joprojām ir visvērtīgākais aktīvs.
OECD dati liecina, ka gandrīz 54% Latvijas mājsaimniecību galveno daļu bagātības veido dzīvojamā māja, kurā tās dzīvo, bet vēl aptuveni 30% mājsaimniecību pieder cita nekustamā īpašuma veida aktīvi - piemēram, zemes gabali vai dzīvokļi īrei.
Tas ir augstākais rādītājs OECD valstīs un būtiski atšķir Latvijas iedzīvotāju bagātības struktūru pat no tuvākajiem kaimiņiem. Salīdzinājumam: Lietuvā un Igaunijā tikai ap 18% mājsaimniecību iegulda otrajā nekustamajā īpašumā, biežāk izvēloties finanšu tirgus instrumentus.
"Latvijā dzīvoklis, māja vai zemes gabals tiek uztverti kā drošāks aktīvs nekā finanšu instrumenti, kuru vērtība atkarīga no globālajiem tirgiem. Nekustamais īpašums ir taustāms un praktiski izmantojams, un pareizi iegādāts tas spēj aizsargāt kapitālu inflācijas apstākļos," atzīmē Latio.
Rīga izskatās pievilcīgi
Ekspertu vērtējumā Latvijas galvaspilsēta šobrīd atrodas pievilcīgā pozīcijā investoriem. Dzīvokļu cenas šeit joprojām ir zemākas nekā Viļņā un Tallinā, bet izīrēšanas atdeves rādītājos Rīga ir līdere. Eurostat dati rāda, ka gada laikā dzīvokļu cenas Rīgā pieauga par 11%, Viļņā - gandrīz par 14%, bet Tallinā - par 5%.
Tajā pašā laikā cenu līmenis starp Baltijas valstu galvaspilsētām ievērojami atšķiras. Jaunos projektos vidējā kvadrātmetra cena Rīgas centrā sasniedz 3500 eiro, savukārt Viļņā tā ir 7030 eiro, bet Tallinā - 4590 eiro.
Tajā pašā laikā tieši Rīgā ir fiksēta augstākā izīrēšanas atdeve starp Baltijas valstu galvaspilsētām - vidēji 6,5%, kamēr Viļņā tā sasniedz aptuveni 5%, bet Tallinā - 3,3%.
Kā norāda "Latio", gan vietējo, gan ārvalstu investoru acīs Rīga šobrīd izceļas ar salīdzinoši zemu "ieejas slieksni" un augstāku potenciālo peļņas līmeni.