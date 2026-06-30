Vai Eiropas premium zīmoliem jāuztraucas? Testējam jauno OMODA 9 kopā ar operdziedātāju Edgaru Ošleju
Vēl pirms dažiem gadiem lielākā daļa Eiropas autobraucēju uz Ķīnā ražotiem automobiļiem raudzījās ar zināmu piesardzību. Taču situācija mainās ļoti strauji. Ķīnas autoražotāji vairs necīnās tikai ar zemāko cenu – viņi arvien biežāk cenšas konkurēt arī tehnoloģiju, kvalitātes un komforta ziņā.
Tieši tāds ir arī OMODA 9 – viens no ambiciozākajiem Chery grupas modeļiem, kas izstrādāts ar skaidru mērķi uzrunāt Eiropas premium krosoveru pircējus. Jaudīga hibrīda piedziņa, bagātīgs aprīkojums un cena, kas ir ievērojami zemāka nekā daudziem Eiropas konkurentiem, liek uzdot pavisam loģisku jautājumu – vai tas patiešām spēj mainīt priekšstatus par Ķīnā ražotiem automobiļiem?
No operas skatuves pie 537 zirgspēkiem
Šoreiz mūsu testa braucienam pievienojās Latvijas Nacionālās operas solists Edgars Ošleja. Uz operas skatuves viņš debitēja pirms vairāk nekā desmit gadiem, vēlāk uzstājies arī Prāgas Nacionālajā teātrī, saņēmis Lielo mūzikas balvu nominācijā "Gada jaunais mākslinieks" un uzvarējis konkursā "Ineses Galantes talanti". Interesanti, ka līdz profesionālajai mūzikai viņa ceļš nebūt nebija tradicionāls – sākotnēji Edgars mācījās Rīgas Komercģimnāzijā un studēja uzņēmējdarbības vadību.
Tomēr šoreiz sarunas ir ne tikai par mūziku, bet arī par automobiļiem. Un jāatzīst – arī OMODA 9 prot radīt skaistu "simfoniju", tikai tās instrumenti ir četri motori.
Zem mierīgā dizaina slēpjas īsts sportists
No pirmā acu uzmetiena OMODA 9 izskatās pēc eleganta ģimenes krosovera. Taču tehniskie dati stāsta pavisam citu stāstu. Automobili darbina 1,5 litru turbobenzīna dzinējs un trīs elektromotori, kuru kopējā sistēmas jauda sasniedz aptuveni 537 zirgspēkus. Rezultāts ir iespaidīgs – gandrīz 2,2 tonnas smagais automobilis līdz 100 km/h paātrinās 4,9 sekundēs.
Godīgi sakot, raugoties uz OMODA 9 no malas, ir grūti noticēt, ka zem elegantā dizaina slēpjas tik temperamentīgs raksturs. Tas ir gluži kā cilvēks uzvalkā, kurš pēc darba dodas skriet maratonu.
Hibrīds, kuru var gandrīz nelietot ar benzīnu
Lai gan OMODA 9 nav pilnībā elektrisks automobilis, tas saņēmis vienu no ietilpīgākajiem akumulatoriem savā klasē. 34,5 kWh baterija ļauj pēc WLTP cikla ar elektrību vien nobraukt līdz 145 kilometriem. Tas nozīmē, ka lielai daļai autobraucēju ikdienas maršrutus iespējams veikt, vispār neiedarbinot benzīna dzinēju.
Savukārt kopējais nobraukums ar pilnu degvielas tvertni un uzlādētu akumulatoru pārsniedz 1100 kilometrus, tādēļ benzīntankos nāksies iegriezties ievērojami retāk nekā ierasts. Turklāt, pateicoties zemajiem CO₂izmešiem, Latvijā šim modelim ir pieejams arī valsts atbalsts lādējama hibrīda iegādei.
Salons, kas pārsteidz vairāk nekā logo uz stūres
Iespējams, lielākais pārsteigums sagaida tieši salonā. Ja aizsegtu automobiļa emblēmu, pat pieredzējušam auto žurnālistam būtu grūti pateikt, ka tas ir Ķīnas autoražotāja modelis. Ādas sēdekļi ar ventilācijas un masāžas funkcijām, Alcantara griestu apdare, divi izliekti 12,3 collu ekrāni, milzīgs Head-Up displejs, panorāmas jumts, 360 grādu kameru sistēma, Sony audio sistēma ar 14 skaļruņiem, elektriski regulējami sēdekļi un vēl virkne komforta tehnoloģiju rada sajūtu, ka atrodies automobilī, kura cena ir ievērojami augstāka. Un te arī slēpjas OMODA galvenais trumpis. Lielākā daļa no šīm ekstrām jau ir standarta aprīkojumā. Citiem vārdiem – šeit nav jāatver papildaprīkojuma katalogs, lai automobilis izskatītos pēc premium klases modeļa.
Vai ir arī ēnas puse?
Protams. OMODA Eiropā ir pavisam jauns zīmols, un pagaidām vēl nav iespējams objektīvi novērtēt šo automobiļu ilgtermiņa uzticamību. Neviens vēl nezina, kā tie novecos pēc pieciem vai desmit gadiem un cik veiksmīgi tiks nodrošinātas rezerves daļas un serviss ilgtermiņā. Tomēr līdzīgas diskusijas savulaik dzirdējām arī par Hyundai un Kia. Pirms aptuveni divdesmit gadiem daudzi uz šiem zīmoliem skatījās skeptiski, bet šodien tie ir pilntiesīgi spēlētāji Eiropas tirgū un veiksmīgi konkurē ar tradicionālajiem autoražotājiem.
Secinājums
OMODA 9 ļoti spilgti parāda, cik strauji mainās pasaules auto tirgus. Jaudīga plug-in hibrīda piedziņa, vairāk nekā 500 zirgspēku, iespēja ikdienā braukt gandrīz tikai ar elektrību, bagātīgs standarta aprīkojums un cena, kas Latvijā sākas no aptuveni 47 900 eiro, padara šo modeli par vienu no interesantākajiem jaunpienācējiem savā klasē.
Vai tas jau šodien ir labāks par Eiropas premium konkurentiem? Par to katram būs savs viedoklis. Taču viens ir skaidrs – ignorēt šādus automobiļus vairs nevar. Ķīnas autoražotāji vairs nav nākotnes konkurence. Viņi ir klāt jau šodien.