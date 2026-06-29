"Mans VID" lietotnē parādījusies jauna funkcija attaisnoto izdevumu norādīšanai
Valsts ieņēmumu dienests (VID) pirmdien publicējis atjauninātu mobilās lietotnes "Mans VID" versija, kurā ieviesta jauna funkcija sadaļā "Attaisnotie izdevumi", pavēstīja VID.
Turpmāk lietotāji lietotnē varēs norādīt un saglabāt informāciju par saviem radiniekiem, lai pamatotu ar tiem saistītos attaisnotos izdevumus. Jaunā funkcija paredz iespēju ievadīt šādus datus - vārds un uzvārds, personas kods vai cita identifikācijas informācija, radniecības veids.
VID skaidro, ka saglabātā informācija ļaus vienkāršot turpmāku izdevumu norādīšanu un deklarēšanu, mazinot atkārtotas datu ievades nepieciešamību un paātrinot procesu lietotājiem. Jaunā funkcionalitāte izstrādāta ar mērķi padarīt attaisnoto izdevumu administrēšanu ērtāku, pārskatāmāku un lietotājiem draudzīgāku, vienlaikus nodrošinot precīzāku datu uzskaiti.
VID aicina lietotājus atjaunināt lietotni "Mans VID", lai izmantotu jaunās iespējas.
Jau ziņots, ka mobilo lietotni "Mans VID" VID laida klajā šā gada februārī.