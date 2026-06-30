Dzīvības apdrošināšana - drošības spilvens taviem tuviniekiem
Dzīvības apdrošināšana ir atbildīgs lēmums, kas ģimenes apgādnieka zaudējuma vai smagas slimības gadījumā palīdz palicējiem nenonākt arī finansiālās grūtībās. Šajā un ilgtermiņa uzkrājumu veidošanas jomās Latvijas iedzīvotāji atpaliek no attīstītajām Eiropas valstīm. Cilvēki biežāk izvēlas apdrošināt materiālas vērtības, piemēram,automašīnas vai mājokļus, taču savas dzīvības un finanšu stabilitātes aizsardzību mēdz atlikt uz tālu nākotni.
Jaunākais OECD pētījums “Insurance Report Issued 2026” atklāj, ka kopējais apdrošināšanas prēmiju jeb iemaksu īpatsvars pret iekšzemes kopproduktu (IKP) OECD valstīs sasniedz vidēji 6,2 %, bet Latvija ar 3,1 % atrodas šī saraksta lejasdaļā, krietni atpaliekot no attīstītajām rietumvalstīm un apsteidzot tikai dažas reģiona valstis.
Latvijas Bankas apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes vadītāja Evija Dundure to skaidro ar atšķirīgiem uzkrāšanas mehānismiem. “Daudzviet Eiropā dzīvības apdrošinātāji ir ļoti attīstīti tāpēc, ka tur pamatā pensijas tiek uzkrātas caur dzīvības apdrošinātājiem, nevis kā pie mums – caur pensiju fondiem. Ir, protams, arī pensiju fondu risinājumi, bet tieši Eiropā un īpaši Vācijā vēsturiski to ir darījuši caur dzīvības apdrošinātājiem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc tur dzīvības apdrošināšana bijusi daudz attīstītāka un daudz vairāk cilvēku tur ir ieguldījuši un dara to joprojām.”
Kāpēc apdrošināt dzīvību?
Latvijas tirgū vērojama tendence, ka iedzīvotāji labprātāk izvēlas tādus apdrošināšanas veidus, kuros saredz tūlītēju jēgu, vai arī tos nosaka obligātas prasības, piemēram, OCTA vai KASKO.
Tāpat plaši izmantota ir veselības apdrošināšana, ko lielākoties nodrošina darba devēji. Tomēr, ja visos šajos gadījumos galvenais ieguvējs ir pats apdrošinātais, tad dzīvības apdrošināšanas primārais uzdevums ir kalpot par finanšu aizsardzību apdrošinātā tuviniekiem situācijā, ja dzīvē notiek kāds neparedzēts gadījums.
Evija Dundure uzsver šī pakalpojuma jēgu un skaidro, kāpēc dzīvības apdrošināšana ir svarīga. “Dzīvības apdrošināšanas līgumu ir vērts noslēgt tad, kad cilvēkam rodas finansiālas saistības vai viņa ienākumi kļūst būtiski ģimenes vai citu tuvinieku finansiālajai drošībai. Tas nav atkarīgs no vecuma – izšķiroša ir atbildība pret tiem, kuri paļaujas uz šiem ienākumiem. Dzīvības riska apdrošināšana ļauj jau no pirmās dienas nodrošināt finansiālu aizsardzību, piemēram, 50 000 eiro apmērā, lai gan šāda summa vēl nav uzkrāta.
Ja ar apdrošināto notiek nelaimes gadījums vai iestājas nāve, labuma guvēji saņem līgumā noteikto apdrošinājuma summu pilnā apmērā, un Latvijā šī izmaksa netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Savukārt uzkrājumu produkti, piemēram, pensiju fondi vai banku uzkrājumi, var nodrošināt tikai to kapitālu, ko cilvēks līdz attiecīgajam brīdim ir uzkrājis, kopā ar nopelnīto ieguldījumu ienesīgumu. Tādēļ šie produkti neaizstāj dzīvības riska apdrošināšanu, bet gan to papildina.”
Tātad apdrošināšana nodrošina, ka nāves vai smagas slimības gadījumā palicējiem nav jāpārņem smaga parādu nasta. Savukārt zems apdrošināšanas līmenis, kāds joprojām novērojams Latvijā, rada finansiāli neaizsargātāku sabiedrību.
Divi vienā – uzkrājošā apdrošināšana
Viena no lielākajām neskaidrībām, kas daudziem rodas, saskaroties ar uzkrājošās apdrošināšanas piedāvājumiem, ir nespēja nošķirt tīru riska apdrošināšanu no uzkrājuma funkcijas. Praksē šo produktu visgudrāk aplūkot nevis kā vienu veselumu, bet gan kā divu pilnīgi dažādu pakalpojumu apvienojumu, kur katru pozīciju klients var izvērtēt atsevišķi. Apvienotie jeb kombinētie produkti parasti ir ērti, jo ļauj visu pārvaldīt ar vienu maksājumu, taču tie prasa krietni rūpīgāku izmaksu un nosacījumu izpēti.
Evija Dundure iesaka uz uzkrājošo apdrošināšanu raudzīties kā uz diviem atsevišķiem pakalpojumiem, jo tas ļauj vieglāk izvērtēt katru no tiem un, iespējams, izvēlēties tikai vienu.
“Svarīgi ir izvērtēt piedāvājumu, un nav izslēgts, ka izdevīgāk ir dzīvības risku drošināt vienā vietā, bet pilnīgi atsevišķi skatīties, kur labāk uzkrāt. Es pat teiktu, ka tas atraisa rokas un ļauj nesalikt visas olas vienā groziņā, jo tad klients var krietni tīrāk un skaidrāk novērtēt visas izmaksas, kas saistās ar konkrēto līgumu.”
Eksperte neslēpj, ka kombinētajos produktos komisijas maksas parasti ir grūtāk atšķetināmas, lai gan apdrošinātājiem likumiski ir pienākums ļoti skaidri uzrādīt katru pozīciju, ja vien klients pats ir gatavs tajā iedziļināties. Viņa papildina: “Ērtībai apdrošinātāji ir nākuši pretī un šādus apvienotos risinājumus piedāvā, lai klients visu pārvaldītu ar vienu maksājumu, taču pie šiem kombinētajiem produktiem būtu vērts vairāk iedziļināties, kas tieši tur ir iekļauts, ko tas nozīmē un cik tas reāli maksā.”
Iespējamie riski
Izvēloties dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu, klientam jārēķinās, ka ieguldījumi ir pakļauti finanšu tirgu svārstībām un līguma termiņiem. Patlaban pārliecinoši dominē tirgum piesaistītie produkti, kur investīciju risku pilnībā uzņemas pats klients. Tas nozīmē, ka labos gados uzkrājums augs, bet globālo krīžu laikā tas var arī sarukt. Saskaņā ar OECD datiem tieši labvēlīgā vide akciju un finanšu tirgos pēdējā laikā ir strauji kāpinājusi dzīvības apdrošināšanas prēmiju pieaugumu pasaulē, sasniedzot vidēji 11,9 procentus Tomēr tas nozīmē, ka klients ir tieši atkarīgs no šīm svārstībām, tāpēc šādi līgumi tiek slēgti uz ilgu laiku, vismaz desmit gadiem, lai tirgus paspētu stabilizēties.
Otrs faktors, kam pievērst uzmanību, ir komisijas maksu struktūra un līguma laušanas nosacījumi. Dzīvības apdrošināšanas specifika paredz, ka lielākā daļa komisijas maksu tiek ieturēta tieši pirmajos līguma darbības gados. Ja klients nolemj līgumu pārtraukt ātrāk un izņemt tā dēvēto atpirkuma summu, viņš var piedzīvot nepatīkamu pārsteigumu, saņemot mazāk, nekā pats ir iemaksājis, turklāt viņam būs jāatmaksā no valsts saņemtie nodokļu atvieglojumi.
Tāpat vienmēr ir rūpīgi jāizpēta līguma izņēmumi. Evija Dundure atgādina par klasiskajiem drošības noteikumiem: “Izņēmumi ir vienmēr. Piemēram, dzīvības apdrošināšanā pašnāvība ir tipisks izņēmums. Tāpat izņēmumu sarakstā parasti tiek iekļauti arī kara riski un krimināli nodarījumi, kas saistīti ar labuma guvēju.”
Izvēle starp apdrošināšanu un pensiju fondiem
Sasniedzot brieduma gadus, kad lielākie dzīves mērķi ir sasniegti un kredītsaistības mazinās, aktuālāks kļūst jautājums par mierīgām vecumdienām. Šajā posmā dzīvības apdrošināšanai parādās nopietna alternatīva – trešais pensiju līmenis. No finanšu plānošanas viedokļa pensiju fondiem ir kāda būtiska priekšrocība, proti, tiem likumiski var piekļūt jau no 55 gadu vecuma, turklāt nodokļu atvieglojumu saglabāšanai nav obligāti jāgaida desmit gadi, ja klients ir sācis krāt vēlāk.
Evija Dundure norāda, ka vecuma grupā virs 45 gadiem konkurence starp šiem diviem instrumentiem saasinās un nereti, izvērtējot visus piedāvājumus, cilvēki izvēlas ieguldīt pensiju fondā. Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu vislabāk strādā tad, ja klients vēlas apvienot tūlītēju finansiālu aizsardzību savai ģimenei ar disciplinētu ilgtermiņa uzkrājumu, kuru nav plānots aiztikt vismaz desmit gadu, ļaujot investīcijām pārvarēt īstermiņa tirgus satricinājumus. Vairāk noderīgas informācijas atrodams iekš: https://www.naudasskola.lv.
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