Hakeris alkatīgos mērķus nesasniegs, Latvijas valsts mežiem ir visu datu kopijas
Apņēmies iegūt vairākus simtus tūkstošu eiro, kāds ārvalstu hakeris vasaras saulgriežu laikā veica uzbrukumu AS "Latvijas valsts meži" (LVM) IT infrastruktūrai. Par LVM datu atšifrēšanu uzbrucējs sagaidījis vairāk nekā 600 000 eiro. Pie paša uzņēmuma uzbrucējs ar izpirkuma maksu gan nav vērsies un, pat ja to darītu, LVM kategoriski noraida iespēju šādu samaksu veikt. Turklāt uzņēmumam ir visu datu kopijas, tāpēc izspiedējs savus mērķus nesasniegs.
Pēc kiberuzbrukuma veikšanas hakeris tumšajā tīmeklī lielījās, cik daudz datu no uzņēmuma izdevies nozagt, un apgalvoja, ka izdzēsis arī rezerves kopijas. Tomēr – ja izspiedēji gribējuši nopelnīt, uzbrukums būs izrādījies neveiksmīgs, jo, kā informē LVM, visiem uzņēmuma datiem ir rezerves kopijas, un to atjaunošana ir tikai intensīva darba un laika jautājums.
LVM arī norāda, ka datu zudumi nav konstatēti. Par to liecina fakts, ka uzņēmums jau neilgi pēc uzbrukuma ziņoja, ka daļa iekšējo sistēmu atjaunotas un darbs, lai arī ierobežoti un ārkārtas apstākļos, tomēr turpinājies. Arī koksnes produktu piegādes klientiem tika atsāktas jau 26. jūnijā.
Paši LVM darbinieki, kuru darbs aizrit mežā, sociālajos tīklos ziņoja, ka savās ierīcēs saglabājuši kopijas un bezsaistes kartes, tāpēc kiberincidenta dēļ darbs mežā nav apstājies.
Kā vēstīts, kiberuzbrukumu LVM īstenojušais hakeris par LVM datu atšifrēšanu sagaida vairāk nekā 600 000 eiro, izriet no kiberdrošības eksperta Elvja Strazdiņa kontā vietnē "Youtube" publiskotās informācijas.
Kā video vietnē "Youtube" skaidro Strazdiņš, juridiski tā neskaitās izspiešana, jo hakeris nav pats tieši vērsies LVM un nav prasījis izpirkuma maksu par nošifrētajiem datiem, taču citos komunikācijas kanālos, kuros hakeris ir atklājis informāciju par kiberuzbrukumu, viņš ir aicinājis sazināties ar viņu.
Strazdiņš atzīmē, ka viņš personīgi ir sazinājies ar hakeri un noskaidrojis, ka hakeris par LVM datu atšifrēšanu prasot 0,1% no LVM kopējiem ieņēmumiem. Kā liecina LVM 2025. gada pārskatā pieejamā informācija, pērn LVM kopējie ieņēmumi bija 618,6 miljoni eiro. Attiecīgi summa, ko hakeris vēlas saņemt par datu atšifrēšanu, ir 618 600 eiro.
Atbildību par šo uzbrukumu uzņēmies ārvalstu finansiāli motivēts izspiedējvīrusu jeb "ransomware" grupējums, kurš līdzīgas darbības veicis arī pret citu valstu uzņēmumiem un valsts iestādēm, informēja kiberincidentu novēršanas institūcijā "Cert.lv".
LVM ir vērsies Valsts policijā saistībā ar piedzīvoto kiberuzbrukumu un policija ir sākusi kriminālprocesu par hakeru kiberuzbrukumu.
LVM apgrozījums 2025. gadā bija 604,585 miljoni eiro, kas ir par 3,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 37,7% - līdz 206,73 miljoniem eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1999. gadā, un tā pamatkapitāls ir 525,989 miljoni eiro. LVM apsaimnieko valstij piederošās meža zemes. LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja ir Zemkopības ministrija.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Koksnes plūsmas datu centrs" 2025. gadā strādāja ar 801 349 eiro apgrozījumu un guva 130 777 eiro peļņu.
"Koksnes plūsmas datu centrs" reģistrēts 2019. gadā, un tā pamatkapitāls ir 217 672 eiro. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība".