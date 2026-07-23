Tūrisms
Šodien 09:00
Šauļu “ Bucket list”
Šauļi pārsteidz ar nedēļas nogales pieredzi, kurā savijas vēsture, modernums un atpūta. Atklājiet savdabīgos muzejus, ienirstiet dabas mierā botāniskajā dārzā vai ezeru krastmalās, nobaudiet īpašās pilsētas garšas un noteikti veltiet laiku leģendārajai šokolādei!
Ja vismaz reizi mūžā apmeklēsiet Saules pilsētu Šauļus, jums noteikti būs:
- Jāpiedzīvo 1700 rožu ziedēšanas maģija Haima Frenkeļa villas muzeja parkā.
- Jāaplūko satriecošā pilsētas panorāma no 60 metrus augstā Sv. Pētera un Pāvila katedrāles torņa.
- Jānofotografējas pie viena no pilsētas simboliem – lielākās dzīvnieku skulptūras Lietuvā – “Dzelzs lapsas”.
- Jāpārbauda, vai pareizu laiku rāda valsts augstākais saules pulkstenis Saules pulksteņa laukumā.
- Jāpastaigājas pa trešo vecāko bulvāri Eiropā.
- Jāizmēģina baltu amats Eiropā vienīgajā “Baltu ceļa” centrā.
- Jāatrod Šauļu “ielu zooloģiskā dārza” iemītnieki.
- Jāsasveicinās ar Kaķu muzeja “direktoru”, palaidnīgo kaķi Pērli un jānovērtē bagātīgā muzeja kolekcija.
- Jādzird, kā pilsētas pulkstenis “Gailis” sasveicinās ar pilsētas viesiem 14 dažādās pasaules valodās.
- Šauļu botāniskajā dārzā jāredz Lietuvā lielākā kalnu augu kolekcija.
- Jāpriecājas par neticamo skaisto saulrietu Rēkīvas ezera krastā vai uz 80 metrus garā koka tilta.
- Jāapmeklē ar visdārgākajām “tapetēm” (157 130 gab. Lietuvas centu monētām) rotātā rekordiste – Centu istaba.
- Jāieiet iekšā fotokamerā uz Fotogrāfijas muzeja jumta terases esošajā “camera obscura”.
- Jāpiedalās Velosipēdu muzeja rīkotajās sacensībās starp mūsdienu un seno velosipēdu, t. i., velosipēdu, kas izgatavots pēc gandrīz 500 gadus seniem rasējumiem.
- Jānogaršo kūstošas šokolādes burbulis “Rūtas” kafejnīcā, kas atrodas Lietuvas vecākās konfekšu fabrikas teritorijā.
- Jāizbauda “Gubernija” maizes kvasa, kas varbūt ir pats garšīgākais Lietuvā un tiek gatavots vecākajā alus darītavā Baltijas valstīs, garša un pēcgarša.
- Jāizmēģina, kā garšo īpašie vārītu kartupeļu cepelīni ar aunazirņu pildījumu, kas gatavoti vienas no valsts senākajām vēsturiskajām aptiekām “Valerijonas” tējnīcā.
Ieteicamais ceļojuma ilgums: 2–3 dienas.
Vislabākais laiks ceļojumam – no maija līdz septembrim.
Šauļu “Bucket list”
Ieteikumi tiem, kas plāno ierasties Šauļos.
- Katra mēneša pēdējā svētdienā “Aušras” muzeja struktūrvienību apmeklējums ir bez maksas.
- Lielākā daļa galveno apskates objektu atrodas pilsētas centrā, tāpēc tos var sasniegt kājām.
- Augusta pēdējā nedēļas nogalē tikai Šauļos notiek “Šauļu nakšu” pasākumi, bet septembra otrajā nedēļas nogalē (piektdien un sestdien) ir pilsētas dzimšanas diena “Šauļu dienas” – gada lielākais pasākums.
- Pats bagātākais suvenīru klāsts ar Šauļu un Lietuvas simboliku atrodams Šauļu Tūrisma informācijas centrā.
- Visgaršīgākie un veselīgākie ciemakukuļi mājiniekiem ir “Rūtas” konfekšu fabrikas, alus darītavas “Gubernija” un aptiekas “Valerijonas” produkcija.
- Velosipēdus varat iznomāt tikai Šauļu Tūrisma informācijas centrā.
- Vairāk informācijas www.visitsiauliai.lt