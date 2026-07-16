Ideja ideālai nedēļas nogalei. Iekļaujiet šo Lietuvas pilsētu savos brīvdienu plānos!
Vasara ir klāt, un domas jau riņķo ap atvaļinājumu, vēl neredzētām vietām un nepiedzīvotām garšām. Viena no Lietuvas pilsētām šogad piedāvā jums neaizmirstamas nedēļas nogales plānu “pie kaimiņiem”.
Pilsētas simboli-rekordisti: pirmais, visaugstākais, vislielākais
Tikšanās sākumā piedāvāsim pastaigu pa bulvāri – pirmo Lietuvā un trešo Eiropā izveidoto bulvāri. Ko šeit dara vēzis, kas apvijies vecai cigarešu paciņai? Uz kādām tālēm raugās slavenais zinātnieks N. Koperniks? Kāpēc uz vienas mājas ir tik daudz metāla kaķu? Un cik pasaules valodās ar jums sasveicināsies pulkstenis “Gailis”? Apsolām, ka 1280 metri būs pilni prieka un atklājumu.
Tikai viens pagrieziens nost no bulvāra un jūsu skatiens pacelsies līdz pašai uz Šauļu katedrāles torņa virsotnei. Ja par to parūpēsieties iepriekš, varat piedalīties ekskursijā un kājām izmērīt torņa augstumu. Panorāma, kas no turienes paveras, ir satriecoša!
Atvadieties no “Baltā gulbja” un sasveicināties ar pilsētas simbolu Strēlnieku, kas gandrīz 40 gadus saimnieko Saules pulksteņa laukumā.
Pārliecinājušies, ka valsts augstākais saules pulkstenis nemelo, dosieties pie lielākās dzīvnieku skulptūras – “Dzelzs lapsas”. Tā ir liela, jauka un gudra, bet pašfoto ar Šauļu “dzelzs lēdiju” ir pilnīgi obligāta. Šauļu lapsas valdījumos ir visa Talkšas ezera krastmala ar atrakciju parku, veloceliņiem, gājēju takām un rotaļlaukumiem.
Ideja ideālai nedēlas nogalei. Iekļaujiet šo Lietuvas pilsētu savos brīvdienu plānos!
Pastkartes cienīgs saulriets un tūkstošiem rožu
Nākamā ideālā plāna pieturvieta – “Rūtas” šokolādes muzejs. Tā ir pati saldākā vieta Šauļos! Šokolādes četrus gadu tūkstošus garā vēsture, tās lietošanas tradīcijas un vienmēr tai līdzi nākošais konfekšu aromāts... Blakus muzejam esošajā veikalā var iegādāties labākos ciemakukuļus, bet kafejnīcā “Rūta” uzzināsiet, kas slēpjas šokolādes burbulī, kuru iecienījuši ziņkārīgie un instagrameri.
Apmeklējot Saules pilsētu, būtu grēks vakarā nepavadīt sauli. Šim nolūkam mums ir īpašs piedāvājums – Rēkīvas ezera krastmala. Smilšainā pludmale vai tilts ar skatu laukumu, kas iestiepjas ezerā – ideālas vietas, kur baudīt iespaidīgus saulrietus.
Pēc piedzīvojumiem pilnas dienas Rēkīvas ezers var būt lieliska izvēle tiem, kas vēlas atpūsties. Ezera krastā viesus gaida vēsturisks restorāns un viesnīca.
Atklāsim nelielu noslēpumu, kāpēc pie mums ir vērts braukt jūnija vidū un vēlāk! Tajā laikā H. Frenkeļa villas-muzeja parkā uzzied rožu dārzs ar 1700 rožu krūmiem. Krāšņs jūgendstila nams, strūklaka, grūti izmērāma krāsu un smaržu jūra – tas ir lielisks iemesls, lai apturētu šo dzīves mirkli.
Mīlestības un skaistuma nekad nebūs par daudz, tāpēc dodieties uz Šauļu Botānisko dārzu, kur dabas skaistums patiesi tiek mīlēts! Tā ir miera oāze, negaidīti liels akmensdārzs un dārza lepnums – skaista rododendru kolekcija.
Vēsture bez garlaikošanās un pilsētas ēdienkarte
Tagad atveriet acis un atgriezieties bulvārī! Vai vēsture var būt rotaļīga un saistoša? Mēs sakām – jā!
Vislabākais pierādījums tam ir “Baltu ceļš” – Eiropā vienīgais interaktīvais baltu kultūras izziņas centrs. Daudz smaidu raisīs mēģinājums iemēģināt kādu baltu amatu, bet ar skaņām un gaismām piepildītā spēle-instalācija “Baltu dzīve” papildinās jūsu zināšanas par vēsturi.
Ceļojumu iespaidi paliek atmiņās un fotogrāfijās. Ceļš dažu minūšu garumā – un jūs jau esat vienīgajā Fotogrāfijas muzejā Lietuvā. Jūsu uzmanībai – īpaši eksponāti, pastaiga pa atklātās jumta terases skatu laukumu un iespēja uzzināt, kā izskatās skats no “camera obscura” iekšpuses. Ticiet, tur tiešām būs, kur paganīties acīm un objektīvam!
Pilsētas iepazīšanai jābūt neaizmirstamai, saturīgai un, protams, gardai šā vārda īstajā nozīmē. Leģendārie cepelīni ar aunazirņu pildījumu, veselīgi deserti aptiekas “Valerijonas” tējnīcā, jau pieminētais šokolādes burbulis, vecākās Baltijas alus darītavas “Gubernija” maizes kvass un alus veido Saules pilsētas gastronomisko piedzīvojumu ēdienkartes pamatu.
Un tas nudien nav viss! Tīmekļvietnē www.visitsiauliai.lt vairāk padomu, ieteikumu un ideju par to, kā vēl labāk iepazīt Saules pilsētu! Tik tiešām būs interesanti, tāpēc ņem ģimeni, draugus un dodies uz Šauļiem!