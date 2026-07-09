Nedēļas nogale pilsētā, kur tūrisma atklājumi pārsteidz pat vietējos!
Ir tādas pilsētas, kurās iegriezies uz īsu brīdi. Ir pilsētas, kuras plāno apmeklēt “kaut kad”. Un – ir Šauļi! Pilsēta, kura vismaz vienu reizi dzīvē vienkārši ir jāpiedzīvo! Šauļu pilsētai, kuras vēsture tiek skaitīta no uzvaras Saules kaujā, piemīt savdabīgs cīnītāja raksturs, savs ritms, savi simboli un stāsti. Šeit ir viss, ko meklē daudzi ceļotāji: izcili pilsētas akcenti, negaidīti atklājumi, omulīgas vietas, tradicionālas garšas, kultūra un – daba, kas vienmēr ir blakus.
Iepazīšanās sākas ar bulvāri
Iepazīšanos ar Saules pilsētu ir vērts sākt bulvārī – vienā no pašiem vecākajiem Eiropā. Tā ir ne tikai pastaigu vieta, bet arī aizraujošs stāsts: par tikšanos vietu dēvētais pulkstenis “Gailis”, trīsdimensiju reklāmas, kas atgādina pagājušo gadsimtu, mākslinieciskie akcenti un mājīgas kafejnīcas. Tikai daži soļi sānis – un acu priekšā parādās Katedrāles tornis, no tā paveras iespaidīga pilsētas panorāma. Un tad gaida vēl viens simbols – Saules pulksteņa laukums (ar augstāko saules pulksteni Lietuvā), kuru vērīgi sargā skulptūra “Strēlnieks”, ko pilsētas iedzīvotāji dēvē par “zelta puisēnu”.
Simboli, kas kļūst par pilsētas seju
Šauļi valdzina arī ar to, ka šeit savijas rekordi, vēsture un mūsdienīgums. “TOP 5” sarakstā vienmēr ir “Dzelzs lapsa” – lielākā dzīvnieka skulptūra Lietuvā. Tā jau sen ir kļuvusi ne tikai par tūristu un pilsētnieku intereses objektu, bet arī par sava veida pilsētas rakstura simbolu. Turpat pie lapsas stiepjas Talkšas ezera krastmala – vieta pastaigām, brīvajam laikam, aktīvai atpūtai vai vienkārši lēnai laika pavadīšanai.
Nedēļas nogale pilsētā, kur tūrisma atklājumi pārsteidz pat vietējos!
Viena pilsēta – dažādas pieredzes
Tomēr Šauļu pilsēta – tās nav tikai skulptūras un mākslinieciskie akcenti. Tā ir pieturvieta, kur vienas vai divu dienu laikā iespējams gūt ļoti atšķirīgus iespaidus. Rītu var sākt ar simboliem un zīmēm, dienā gremdēties muzejos mājojošajā interesantajā vēsturē vai mākslas un izglītības pasaulē, bet vakaru pavadīt pie Rēkīvas ezera, vērojot vienu no skaistākajiem saulrietiem!
Dabas, vēstures un romantikas apvienojums
Nākamā diena – atkal pilna ar jauniem iespaidiem. Uzkāpiet Salduves pilskalnā, kas vēsta par saldo mīlas stāstu, pastaigājieties pa simtgadīgo pilsētas centrālo parku, ieelpojiet tūkstošiem rožu, kas zied Haima Frenkeļa villas parkā. Un to visu piedāvās pilsēta, kas ir gan dzīva, gan rāma, gan vienmēr pārsteidzoša, bet kurā nav nekā mākslīga.
Pilsēta, kas runā mākslas valodā
Unikālu pieredzi pilsētā dāvā ne tikai savdabīgie muzeji un interaktīvās vietas, bet arī ielu māksla, kas pilsētai piešķir drosmi un modernu raksturu – gandrīz katru reizi rodas vēlme apstāties un izvilkt tālruni, lai iemūžinātu. Kaķu muzejs, kurā atradīsiet tūkstošiem eksponātu un īstu dzīvu kaķu sabiedrību; vienīgais specializētais Fotogrāfijas muzejs Lietuvā, kas piedāvā iespēju ielīst fotokameras iekšienē; inovatīvais un aizraujošais “Baltu ceļa” centrs; milzīgie darbi, kas rotā pilsētas ēku sienas; zinātkāri rosinoši mākslinieciski akcenti – noteikti gribēsies tajos ne tikai iegriezties, bet arī uzkavēties ilgāk!
Garšas, kuru dēļ gribas atgriezties
Un, protams, Šauļi ir neatraujami saistīti ar izcilām garšām. Pilsēta, kurā dzīva ir ne tikai šokolādes vēsture, aicina nogaršot un izbaudīt! Valstī vecākā šokolādes fabrika “Rūta”, visveselīgāko gardumu vieta – tējnīca “Valerijonas”, “Gubernija” alus un kvass, kuru receptes atgādina par kunigaišu laikiem – šeit piedzīvotais rada ceļojumu, kas paliek ne tikai fotogrāfijās, bet arī atmiņās.
Šauļi – tā ir vieta, ko vajag redzēt, sajust, no kuras jāpārved savi iespaidi! Pilsētā, kas šogad svin 790 gadu jubileju, sastopas saulainas noskaņas, interesanta vēsture, (ne)tradicionālas garšas, moderna māksla un negaidītu pārsteigumu sajūta.