Naftas cenas atkal kāpj pirms gaidāmajām ASV un Irānas sarunām
Pasaules naftas cenas pirmdien atkal pieaugušas pirms jaunām ASV un Irānas sarunām un, saglabājoties neskaidrībai par trauslo pamieru starp abām valstīm. Pagājušajā nedēļā naftas cenas bija noslīdējušas līdz zemākajam līmenim pēdējo četru mēnešu laikā.
"Brent" markas jēlnaftas cena piegādēm septembrī pirmdien pieauga par 0,8% līdz 73,19 ASV dolāriem par barelu pēc tam, kad pagājušajā nedēļā samazinājās par vairāk nekā 10%. Naftas cenu kritums tika reģistrēts trešo nedēļu pēc kārtas.
WTI jēlnaftas cena piegādēm augustā pirmdien pieauga par 1,2% līdz 70,04 ASV dolāriem par barelu.
ASV un Irāna, kas divas diennaktis pēc kārtas apmainījās uzbrukumiem Tuvajos Austrumos, ir vienojušās pārtraukt militāros triecienus viena otrai. To pārstāvji otrdien tiksies Dohā, Katarā, lai risinātu strīdus par kuģošanas maršrutiem un tranzīta nodevām.
Iepriekš Irāna uzbruka tirdzniecības kuģiem Persijas līcī, uz ko ASV atbildēja ar triecieniem Irānas pretgaisa aizsardzības objektiem, bezpilota lidaparātu iekārtām un mīnu izvietošanas spējām. Irāna atbildēja ar triecieniem ASV bāzēm Bahreinā un Kuveitā, pēc kā abas puses vienojās pārtraukt triecienus un tikties šonedēļ.