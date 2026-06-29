Latvijas pārtikas ražotājiem paveras reta eksporta iespēja - Rīgā ieradīsies Persijas līča reģiona pārtikas mazumtirdzniecības tirgus līderis “Lulu Retail”
Latvijas pārtikas ražotājiem šovasar būs unikāla iespēja prezentēt savus produktus vienam no pasaules vadošajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem.
2026. gada 2. jūlijā Rīgā notiks īpašs piegādātāju pasākums "Buyer Pitch to Lulu Retail (Y International) for GCC Export & New Discount Format", kura laikā Latvijas uzņēmumi varēs individuālās tikšanās prezentēt savu produkciju “Lulu Retail” iepirkumu komandai un apspriest eksporta iespējas uz Persijas līča (GCC) valstīm.
Pasākumu organizē Latvijas Biznesa padome Katarā, sadarbojoties ar “Lulu Retail”, “Y International Polska”, “DRC Discount Retail Consulting” un “Rietumu Banku”. Pasākums ir bez maksas, un tajā piedalīsies “Lulu Retail” un “Y International Polska” pārstāvji, kuri meklē jaunus piegādātājus gan esošajam “Lulu” veikalu tīklam, gan jaunajam zemo cenu veikalu konceptam, ko uzņēmums šobrīd attīsta GCC reģionā.
Iespēja eksportam uz vienu no straujāk augošajiem pasaules reģioniem
Pasākuma laikā uzņēmumiem būs iespēja:
• prezentēt savu produktu portfeli tieši “Lulu” iepirkumu speciālistiem;
• piedalīties individuālās 15–20 minūšu biznesa tikšanās;
• iegūt informāciju par sadarbības modeli, loģistiku un iepirkumu prasībām;
• izvērtēt sava produkta potenciālu eksportam uz GCC valstīm.
Organizatori aicina piedalīties Latvijas pārtikas un citu FMCG produktu ražotājus – gan privāto preču zīmju, gan pašu zīmolu attīstītājus.
Kāpēc tieši “Lulu Retail”?
“Lulu Retail” ir viens no lielākajiem un pazīstamākajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem Persijas līča reģionā, kas darbojas vairākās GCC valstīs un apkalpo miljoniem klientu. Uzņēmums pārvalda plašu hipermārketu, lielveikalu un ērtās iepirkšanās veikalu tīklu, vienlaikus aktīvi paplašinot savu darbību.
Šobrīd “Lulu Retail” uzsāk arī jauna zemo cenu veikalu formāta attīstību, meklējot jaunus starptautiskos piegādātājus ar konkurētspējīgu un kvalitatīvu produktu piedāvājumu.
Šī paplašināšanās Latvijas uzņēmumiem paver iespēju kļūt par ilgtermiņa sadarbības partneriem vienam no nozīmīgākajiem mazumtirdzniecības spēlētājiem Tuvajos Austrumos.
Papildu priekšrocība ir “Lulu” grupas uzņēmuma “Y International Polska” loģistikas centrs Lodzā (Polijā), kas nodrošina efektīvu preču piegādi no Eiropas ražotājiem uz GCC tirgiem, padarot sadarbību Latvijas uzņēmumiem praktiskāku un pieejamāku.