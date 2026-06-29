Aptauja: tikai 8% Latvijas darbavietu ir skaidri noteikumi par mākslīgā intelekta izmantošanu
Tikai 8% darbavietu Latvijā ir ieviesti skaidri noteikumi par mākslīgā intelekta izmantošanu un darbiniekiem tiek nodrošinātas apmācības darbā ar šiem rīkiem, liecina SIA "Helmes Latvia" veiktā aptauja.
Vienlaikus aptaujas dati rāda, ka 28% organizāciju katrs darbinieks pats izlemj, kādus mākslīgā intelekta (MI) rīkus un kādiem mērķiem lietot.
Uzņēmumā norāda, ka situācija kaimiņvalstīs ir līdzīga. Piemēram, Igaunijā 6% darbavietu ir izveidoti noteikumi un darbiniekiem piedāvātas apmācības, bet 30% organizāciju darbinieku paši brīvi izlemj, kādus MI rīkus izmantot. Lietuvā noteikumi un apmācības ir 5% darbavietu, bet 33% organizāciju darbinieku ir rīcības brīvība.
Savukārt Latvijā 2% organizāciju MI rīku izmantošana ir aizliegta, bet Igaunijā - 3% un Lietuvā - 1%.
"Helmes Latvia" vadītājs Viesturs Bulāns atzīmē, ka aizraušanās ar MI izmantošanu daudzās organizācijās šobrīd radījusi situāciju, kad darbinieki aktīvi izmanto MI rīkus, bet drošības un datu aizsardzības noteikumi netiek tam līdzi. Ja uzņēmumā nav skaidras politikas par to, kādus MI rīkus drīkst izmantot un kādu informāciju tajos drīkst vai nedrīkst ievadīt, pastāv risks, ka ārējos rīkos nonāk sensitīvi dati, klientu informācija vai uzņēmuma iekšējā informācija. Risks rodas brīdī, kad MI izmantošana notiek bez skaidriem principiem, apmācībām un izpratnes par kiberdrošību.
"Helmes Latvia" norāda, ka Baltijas valstīs kopumā trūkst sistemātiskas pieejas MI pārvaldībai, kas nozīmē, ka reģions kopumā vēl atrodas agrīnā MI ieviešanas posmā