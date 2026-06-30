Nelieciet telefonu ledusskapī! Pieci vienkārši veidi, kā pasargāt viedierīces no vasaras svelmes
Svelmainajās vasaras dienās no karstuma cieš ne tikai cilvēki – pārkarst arī portatīvie datori, viedtālruņi un cita tehnika. Piedāvājam piecus praktiskus padomus, kā pasargāt savas ikdienas ierīces no bojājumiem.
1. Sargājiet tehniku no tiešiem saules stariem
Elektroniku vislabāk turēt ēnā. Lai cik banāli tas neizklausītos, sēžot ar draugiem āra kafejnīcā, neatstājiet telefonu uz galda un izvairieties to lietot svelmē. Lai viedtālrunis pārkarstu, pietiek vien ar pāris minūtēm tiešos saules staros, raksta "Euronews".
2. Nelieciet ierīces ledusskapī
Doma ielikt uzkarsušo telefonu vai datoru ledusskapī vai saldētavā var šķist vilinoša, taču tas nodarīs tikpat lielu postu kā karsēšana saulē. Pirmkārt, krasas temperatūras svārstības var ierīci neatgriezeniski sabojāt, turklāt tas ir īpaši bīstami akumulatoriem. Otrkārt, ledusskapjos un saldētavās ir augsts mitruma līmenis, tāpēc tehnikas korpusā var iekļūt kondensāts.
3. Atvēsiniet telpas
Centieties pazemināt istabas temperatūru gan sevis, gan tehnikas labā. Ieslēdziet ventilatoru vai gaisa kondicionieri, aizvelciet aizkarus, lai aizsegtu tiešos saules starus, vai izmantojiet citus sadzīvē pārbaudītus telpu dzesēšanas paņēmienus. Viss, kas palīdz atvēsināties jums, nāks par labu arī jūsu datoriem un tālruņiem.
4. Nepārslogojiet savas ierīces
Lielā karstumā nevajadzētu pārslogot viedtālruņus un datorus – tieši tāpat kā mēs paši cenšamies fiziski nepārpūlēties. Video straumēšana, spēļu spēlēšana un mākslīgā intelekta rīku darbināšana liek ierīcei strādāt ar maksimālu jaudu, tādējādi izdalot papildu siltumu. Iekārtu uzkarsē pat akumulatora uzlāde un augsts ekrāna spilgtums. Zelta likums šādās dienās – izmantojiet tehniku tikai tam, kas patiešām nepieciešams.
Laba doma ir ieslēgt enerģijas taupīšanas režīmu, kas automātiski ierobežos fonā strādājošās lietotnes. Lieti noderēs arī īsas pauzes – ik pa laikam izslēdziet ierīci vismaz uz dažām minūtēm, ļaujot tai "atvilkt elpu".
5. Noņemiet vāciņus un aizsargmaciņus
Līdzīgi kā cilvēkiem, arī tehnikai karstumā ir vērts "izģērbties". Aizsargvāciņi, maciņi un citi aksesuāri traucē normālai gaisa cirkulācijai un kavē ierīces atdzišanu. Taču esiet uzmanīgi – atcerieties, ka bez aizsargietvara ierīce ir daudz neaizsargātāka pret nejaušiem kritieniem.