VIDEO: Latvijas atjaunīgās energosistēmas nākotne un izaicinājumi
Zaļā enerģija īsā laikā no nākotnes fantāzijas kļuvusi par mūsu ikdienu. Tā maina paradumus, valsts kopējo energosistēmu un ekonomikas attīstību. Lai gan diskusijās par atjaunīgo resursu ieviešanu joprojām ir pretrunīgi viedokļi, nozares eksperti norāda, ka ceļš uz pašpietiekamu un diversificētu enerģētiku ir neatgriezenisks.
Akciju sabiedrības “Latvenergo” vides pārvaldības direktore Ilona Boloņina un Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Juris Jātnieks dalās redzējumā par to, kā sabalansēt dabas resursu kaprīzes, kāpēc jāmaina pieeja vēja parku būvniecībai un kas nākotnē sagaida patērētājus.
Zaļās enerģijas bilance
Latvijas lielākā enerģijas ražotāja dati apliecina, ka atjaunīgie resursi jau tagad veido lauvas tiesu no kopējā apjoma, taču šī pozīcija ir tiešā veidā pakļauta dabas kaprīzēm. Ilona Boloņina uzsver, ka atjaunīgās enerģijas īpatsvars ir apmēram 66 % no kopējā apjoma “Latvenergo” ražotnē. “Šis procents ir svārstīgs, jo esam atkarīgi no dabas apstākļiem, bet tas noteikti augs lielāks, jo esam ļoti aktīvi jaunu jaudu attīstītāji.”
Šīs svārstības visizteiktāk izjūtamas mainīgajos gadalaikos, kad pavasara dinamiku nomaina daudz klusākie tumšie ziemas mēneši. Ziemas periodā ir mazāk saules un mazāka ūdens pietece Daugavā, tādēļ pieaug elektroenerģijas patēriņš. Uzņēmums šiem cikliem pielāgojas Ilona Boloņina skaidro: “Ziemas mums ir garas un diezgan aukstas, attiecīgi vairāk ražojam elektroenerģiju ar mūsu dabasgāzes elektrostacijām. Savukārt, piemēram, pavasara palu laikā Latvija ne tikai sevi pilnībā nodrošina ar atjaunīgo enerģiju, bet arī eksportē to uz citām valstīm.” Viņa piebilst, ka, nākot klāt jaunām vēja un saules jaudām, sistēma kļūs arvien vairāk diversificēta, nodrošinot stabilitāti visa gada garumā.
Juris Jātnieks, daloties savā personīgajā un praktiskajā pieredzē ar saules paneļu izmantošanu Madonas novadā, apliecina, ka investīcijas zaļajās tehnoloģijās atmaksājas pat ātrāk nekā gaidīts. Vērtējot sava saules parka darbību, viņš uzsver: “Investīcijas pilnībā attaisnojas. Ieguldījumi, kas sākumā tika veikti, ir atmaksājušies.” Jātnieks norāda, ka saules parks pļavā nodrošina ap 15 000 kilovatstundu gadā, kas ļauj efektīvi kombinēt enerģijas ieguvi ar siltumsūkņu darbināšanu abos viņa īpašumos.
Gudrais patēriņš
Lai zaļā enerģija nestu maksimālu labumu, patērētājiem ir jāiemācās savus paradumus pieskaņot ražošanas maksimumstundām, piemēram, elektroierīces vairāk izmantojot dienas gaišajā laikā. Ilona Boloņina saskata šajā tendencē lielu potenciālu. “Jura piemērs rāda, ka arī patērētāji var piedalīties sistēmas elastībā, pielāgojot savu patēriņu.” Juris Jātnieks papildina, ka laukos dienas plūdums ir mierīgāks, kas ļauj pa dienu sildīt ūdeni, darbināt veļas un trauku mašīnas, kā arī uzlādēt elektroauto, tādējādi izvairoties no “cenu šausmām”.
Nākotnē būtiska loma būs arī akumulatoru tehnoloģijām, kas palīdzēs balansēt energosistēmu. “Latvenergo” līdz 2030. gadam plāno uzstādīt līdz pat 500 megavatstundu ietilpīgas lieljaudas baterijas. Tomēr Juris Jātnieks aicina valsts līmenī nopietnāk domāt par lielāku atbalstu tieši mājsaimniecību akumulatoriem, palielinot pašreizējo 2500 eiro līdzfinansējumu, jo patēriņa apjomi strauji aug. “Mums, piemēram, ir kļuvusi populāra dažādu produktu saldēšana, kas prasa enerģiju. Ja ir arī elektrotransports, patēriņš ir vēl lielāks.” Viņaprāt, būtu mērķtiecīgi, ja mājsaimniecības tiktu mudinātas uzstādīt akumulatorus līdz pat 50 kilovatstundu, kas kalpotu arī kā drošības garants krīzes situācijās.
Vēja parku attīstība
Viena no karstākajām diskusiju tēmām sabiedrībā joprojām ir vēja parku būvniecība. Juris Jātnieks pauž viedokli, ka līdzšinējā attīstības kavēšanās lielā mērā saistīta ar nepareizu stratēģisko izvēli. “Viena fundamentāla kļūda, kāpēc ir atpalicība, ir tā, ka uzstādījums bija – liekam vēja parkus mežos! Tā, manuprāt, tiešām bija kritiska kļūda. Mežā ir gan aizsargājami putni, gan sikspārņi.” Kā alternatīvu viņš redz parku izvietošanu lauksaimniecības zemēs, kur nav nepieciešama apjomīga koku izciršana, lai nodrošinātu masīvo konstrukciju piegādi un uzstādīšanu, un kur arī paši lauksaimnieki saskata materiālo ieinteresētību.
Ilona Boloņina gan oponē, norādot, ka situācija nav tik viennozīmīga un katra teritorija tiek skatīta individuāli ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procesā. “No bioloģiskās daudzveidības viedokļa ir ļoti atšķirīgi. Mēdz būt salīdzinoši mazvērtīgi meži, kur nav tādu īpašu aizsargājamo biotopu un ir salīdzinoši zemāka bioloģiskā daudzveidība.” Viņa uzsver, ka IVN process ir ļoti stingrs un sabiedrības bažas par nekontrolētu Latvijas noklāšanu ar vēja turbīnām nav pamatotas, jo daudzi projekti stingro vides un militāro ierobežojumu dēļ nemaz nenonāk līdz būvniecības stadijai.
Kādas ir nākotnes perspektīvas?
Raugoties 20 gadu perspektīvā, Ilona Boloņina prognozē, ka Latvija arvien mazāk būs atkarīga no dabasgāzes cenām un ģeopolitiskajiem satricinājumiem, kas palīdzēs stabilizēt elektroenerģijas tirgu. Patērētāji kļūs par pilntiesīgiem tirgus dalībniekiem, savukārt cenu līmenis atjaunīgo resursu ietekmē kļūs stabilāks.
Jura Jātnieka prognoze ir reālistiska, taču cerīga: “Cenas pēc skaitliskās vērtības, visticamāk, pieaugs, bet pēc pirktspējas paritātes noteikti ne. Un gribētos teikt, ka elektroenerģija noteikti būs tā enerģija, ko mēs paši varam saražot. Šī attieksme, domāju, nogulsnēsies tautas izpratnē – ka mēs varam paši un ka pašiem ir jādara.” Viņa vērtējumā šī pāreja padarīs mūs visus neatkarīgākus, drosmīgākus un gudrākus enerģijas lietošanā.
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