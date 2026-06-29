Kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš atklāj, kā hakeriem izdevies uzlauzt LVM sistēmas
Pēc nesen notikušā kiberuzbrukuma AS "Latvijas valsts meži" (LVM) kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš publicējis video, kurā skaidro, kā uzbrucējiem izdevās piekļūt uzņēmuma sistēmām. Eksperts pat sazinājies ar hakeri un mēģinājis noskaidrot, kādi dati nonākuši viņa rīcībā un kādu izpirkuma maksu pieprasījis.
Pēc Strazdiņa teiktā, pirmā ievainojamība LVM sistēmās, ko hakeri izmantoja, bija neatjaunināta programmatūra "GeoServer", ko LVM izmanto ģeotelpisko datu apstrādei. Tā, bija viena no vairākām ievainojamībām, lai piekļūtu LVM infrastruktūrai.
Lai parādītu, kā tas darbojās, kiberdrošības eksperts uz sava mājas servera uzstādīja identisku programmatūras versiju un atkārtoja kiberuzbrukuma gaitu. Strazdiņš demonstrē, ka ar īpaši sagatavotu pieprasījumu iespējams ne tikai izveidot failus uz servera, bet arī piekļūt sensitīvai informācijai. Piemēram, iegūt lietotāju paroļu datni un nosūtīt to uz citu serveri. Lai gan paroles tiek glabātas šifrētā veidā, viņš norāda, ka daļu no tām iespējams atšifrēt dažu minūšu laikā.
Strazdiņš video atklāj arī savu saraksti ar hakeri. Pēc viņa teiktā, kiberuzbrucējs par datu atšifrēšanu un piekļuves atjaunošanu pieprasījis 600 000 eiro lielu izpirkuma maksu jeb aptuveni 0,1% no LVM apgrozījuma. Vienlaikus hakeris piedāvājis "atlaidi" – samazināt summu līdz 500 000 eiro, ja maksājums tiktu veikts caur "Monero" platformu. Sarunas laikā Strazdiņš mēģinājis vienoties par mazāku summu, taču ļaundaris kategoriski atteicies no turpmākām diskusijām.
Sarakstē hakeris apgalvojis, ka viņa rīcībā nonākuši aptuveni 400 GB datu no LVM iekšējās dokumentu sistēmas, vēl 20 GB datu no četriem "GitLab" serveriem, kuros glabājas programmatūras pirmkods, kā arī 60 GB datu ar darbinieku e-pasta informāciju. Uz jautājumu, vai nozagtie dati tiks pārdoti, kiberuzbrucējs atbildējis, ka LVM dati nevienu īpaši neinteresējot.