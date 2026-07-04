Apciemojam neticami grezno un iespaidiem dāsno Nesebaru
Šogad ar Nesebaru (Bulgārija) sasveicinājos jau septīto reizi. Varētu šķist – kas tur vēl redzams, kas nav redzēts? Bet paradokss ...
FOTO: Bulgārijas senatnīgais lepnums! Apciemojam neticami grezno un iespaidiem dāsno Nesebaru
Šogad ar Nesebaru (Bulgārija) sasveicinājos jau septīto reizi. Varētu šķist – kas tur vēl redzams, kas nav redzēts? Bet paradokss ir tāds: tiklīdz esmu Sveti Vlas piekrastē, kur mīlīgi iekārtojusies viesnīca “Ēdenes dārzi”, un tā visā pilnībā attaisno nosaukumu... cik tur skaisti un cik ļoti darbinieki rūpējas, lai tā būtu katru dienu!
Kad esmu tur, parasti jūnijā, manī ieslēdzas neizskaidrojam magnēts. Es vienkārši nevaru pretoties vilinājumam – atkal un atkal doties uz seno Nesebaru ar kuģīti, kura vārds, tik zīmīgi, ir „Sapnis”.
Šis ceļojums pa jūru ir kļuvis par manu rituālu. Uz „Sapņa” klāja mani vienmēr sagaida kapteinis Ihtiandrs – īsts pozitīvisma iemiesojums, kurš savus 25 gadus jūrā pavadījis ar tādu šarmantu smaidu un labestību, ka atceras teju katru pasažieri. Viņš ir tas cilvēks, kurš spēj atrast kopīgu valodu ar jebkuru ceļotāju no dažādām pasaules malām, un nav pārsteigums, ka pat tālā Ēģiptē kāds viņu atpazīst un uzsaucas: „Sveiks, kapteini Ihtiandr!”
Viņa stāsti atgādina – pasaule ir liela un reizē pavisam maza, bet re ku brīnišķīgas lietas un cilvēkus var satikt visur, ja vien esi gatavs uz to skatītie sar atvērtu sirdi un priecīgu prātu. Kad izkāp Nesebaras vecpilsētas krastā, uzreiz apņem patīkama, dzīvīga kņada. Nesebara nav tikai tūristu pilsētiņa, tā ir dzīva vēstures grāmata, viena no vecākajām pilsētām Eiropā. Pastaigājoties pa šo 3000 gadu seno pussalu, faktiski staigā pa vēstures slāņiem – trāķiešu, grieķu, romiešu un bizantiešu atstāto mantojumu.
Tas, ka šeit savulaik bijušas vairāk nekā 40 baznīcas tik mazā platībā, rada īpašu, svētu mieru, kas savijas ar mūsdienu ikdienas čalošanu. Viss tur elpo – mazie amatnieku tirdziņi, kur gaisā virmo lina un zīda smarža, un vīna darītavas, kas vilina nogaršot īstus, piesātinātus bulgāru sarkanvīnus. Un tās garšas! Tas ir stāsts, ko var izbaudīt tikai šeit. Nav nozīmes, kurā restorānā iekļūsti – garšu kārpiņas tiek pārsteigtas visaugstākajā līmenī. Vai tās būtu svaigas jūras veltes, kas burtiski kūst mutē, vai slavenie gaļīgie baklažāni, vai tie tomāti, kas no sulīguma šķiet tūlīt, tūlīt sprāgs pušu. Tā ir brīnišķīga dzīves bauda – paklejot pa mazajām, bruģētajām ieliņām, vērojot bizantiešu laikmeta drupas un atjaunotās bulgāru nacionālās atmodas celtnes, lai mirkli vēlāk piestātu kādā kafetērijā uz tasi kafijas vai atspirdzinošu kokteili.
Kuģītis, jūra, tūkstošgadīgi mūri un šīs garšas – tas viss kopā veido manu personīgo ’’jaukumu”, no kura es nekad nevarēšu atteikties. Mūsdienās jau viss ir viens liels veikals, visur suvenīri, tirgoņi un nauda, bet ja no tā abstrahējas, var baudīt pavisam citus pilsētas toņus un tonalitātes, atrodot pa mazam brīnumiņam katrā ieliņā. Par maltītēm domājot, es laikam ieteikšu promenādes restorānus, visi gana labi, bet pie viena arī skaisto skatu kopsavilkums būs garantēts gan acij, gan foto kamerai.
Ne katru reizi, bet šoreiz veicās – ceļā uz Nesebaru atkal visi, kas bijām uz klāja, pieredzējām delfīnu dejas mirdzošajā jūrā, es ar vienmēr gaidu, bet neapvainojos, ja viņi citur aizpeldējuši, taču šoreiz bija skaisto jūras radību priekšnesums un sajūta, ka laime ir tepat – milzeņu dejas ritmā, ūdens mirdzēšanā, viļņu mūzikā un vēlmē par to visu priecāties un būt pārsteigtam, kā bērnu dienās. Noslēdzot šo mazo ceļojuma aprakstu secinu – septītā tikšanās ar brīnumskaisto Nesebaru tikai apliecina – dažas mīlestības ar gadiem kļūst tikai stiprākas.