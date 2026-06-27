VIDEO: FOTO: vēsturisko auto fanātu sapnis! Rīgas motormuzejā sabraukuši visi smukākie Eiropas "Zaporožeci"
Rīgas Motormuzeja teritorijā un Biķernieku trasē šodien notiek Eiropas zaporožecu (ZAZ) jeb tautā saukto "zapiņu" salidojums. Kopumā pasākumā piedalās ap 130 leģendārās automašīnas, novēroja Jauns.lv.
Pasākumā piedalās aptuveni simts ZAZ un LUAZ ekipāžas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Ukrainas, Ungārijas un Vācijas.
Rīgas motormuzejā sabraukuši visi smukākie Eiropas "Zaporožeci"
Rīgas Motormuzeja teritorijā un Biķernieku trasē šodien notiek Eiropas zaporožecu (ZAZ) jeb tautā saukto "zapiņu" salidojums. Kopumā pasākumā piedalās ap ...
Pasākuma rīkotāji atzīmē, ka zaporožecu automašīnas savulaik tika ražotas Zaporižjā, Ukrainā, un tās bija vienas no izplatītākajām mazās klases automašīnām Padomju Savienībā. Plānots, ka salidojumā būs pārstāvēti "ZAZ 965", "ZAZ 966", "ZAZ 968", "ZAZ 968A", "ZAZ 968M" un "ZAZ 968MP" modeļi, kā arī LUAZ apvidus automašīnas.
Vistālāko ceļu uz ZAZ salidojumu Rīgā mēroja ekipāža no Āhenes pilsētas Vācijā. Lai nokļūtu līdz Rīgai, tai bija jāpieveic gandrīz 2000 kilometru garš maršruts vienā virzienā.
Pasākuma laikā dalībnieki sacenšas vairākos braucienos, savukārt apmeklētāji var apskatīt šos spēkratus un uzzināt par to vēsturi. Pasākumu organizē neformālā apvienība "ZAZ klubs" sadarbībā ar Rīgas Motormuzeju un Latvijas Antīko automobiļu klubu.