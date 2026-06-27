Baltijas valstu galvaspilsētās samazinās degvielas cenas
Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas samazinājās, izņemot benzīna cenu Viļņā.
Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, seko Tallina un tad Viļņa. Savukārt dīzeļdegviela visdārgākā bija Viļņā, seko Rīga, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā.
Rīgā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā 95.markas benzīna cena nedēļas laikā samazinājās par 1,1% un piektdien bija 1,754 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena kritās par 2,3% un bija 1,694 eiro par litru.
Viļņā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā 95.markas benzīns maksāja 1,669 eiro par litru, kas ir par 0,3% vairāk nekā pirms nedēļas, bet dīzeļdegvielas cena samazinājās par 0,9% un piektdien bija 1,739 eiro par litru.
Tallinā "Circle K" uzpildes stacijās piektdien 95.markas benzīna cena kritās par 0,6% - līdz 1,719 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena nedēļas laikā samazinājās par 1,2% un piektdien bija 1,639 eiro par litru.
Autogāzes cena visās Baltijas valstu galvaspilsētās nedēļas laikā samazinājās. Rīgā autogāzes cena kritās par 6,2% un piektdien bija 0,915 eiro par litru, Viļņā samazinājās par 2,2% - līdz 0,879 eiro par litru, bet Tallinā litrs autogāzes maksāja 0,984 eiro, kas ir par 0,5% mazāk nekā pirms nedēļas.