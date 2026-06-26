"Latvijas valsts meži" atgūstas no kiberuzbrukuma - koksnes piegādes pilnā apmērā plāno atsākt nākamnedēļ
Pēc kiberdrošības incidenta AS "Latvijas valsts meži" (LVM) koksnes produktu piegādes pilnā apmērā plāno atjaunot nākamajā nedēļā, informēja LVM.
Kompānijā norāda, ka pēc 22. jūnijā fiksētā kiberdrošības incidenta LVM nekavējoties sāka darbu, lai iespējami ātrāk atsāktu koksnes produktu piegādes uzņēmuma klientiem atbilstoši prioritātēm un darbības nepārtrauktības nodrošināšanas plānam.
Līdz ar to piektdien uzņēmums veic koksnes produktu piegādes aptuveni 60% apjomā no plānotā, bet nākamajā nedēļā piegādes plānots atjaunot pilnā apmērā.
"LVM koksnes produktu pircējus iespējami ātri informējām par kiberdrošības incidentu. Pašlaik visu kolēģu neatlaidīga darba rezultātā esam atsākuši koksnes piegādes. Plānojam darbus tā, lai uzņēmums spētu izpildīt visas līgumsaistības, bet ir paredzams, ka dažu piegādes līgumu laicīga izpilde, iespējams, būs ietekmēta. Iekavēto piegāžu apjomus plānojam izpildīt tuvākā mēneša laikā," uzsver LVM Koksnes produktu pārdošanas direktors Zigurds Dalke.
Jau ziņots, ka aizvadītajās brīvdienās konstatēts kiberdrošības incidents LVM IT infrastruktūrā.
Patlaban LVM IT komanda pakāpeniski atjauno uzņēmuma iekšējo IT sistēmu darbību, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības nepārtrauktību, piektdien informēja LVM IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins.
Viņš arī norādīja, ka daļa sistēmu jau ir pieejamas darbam, bet pēc tam sekos to sistēmu atjaunošana, kas nepieciešamas komunikācijai ar sadarbības partneriem un klientiem, kā arī lietotņu "LVM GEO" un "Mednis" darbības atjaunošana, ko izmanto atpūtnieki, mednieki un meža nozares darbinieki.
Pēc uzbrukuma drošības apsvērumu dēļ tika atslēgtas un nebija pieejamas LVM uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas - "LVM GEO", karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne "Mednis". Tāpat tika atslēgtas arī vairākas LVM iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar LVM pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmuma klientiem.
Kiberincidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītāja Baiba Kaškina ir izteikusies, ka notikušais varētu būt komerciāli motivēts uzbrukums. Uzbrucējs nosacīti neslēpjas - lai arī viņa personība nav zināma, viņš savas darbības aprakstījis kādā hakeru forumā, kurā lielījies ar "trofejām". Līdzīgi tas uzbrucis arī citiem uzņēmumiem citviet pasaulē. Uzņēmums ir vērsies Valsts policijā saistībā ar piedzīvoto kiberuzbrukumu.