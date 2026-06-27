"Narvesen" vadītāja nomierina par preses izdevumu nākotni veikalu plauktos
Var teikt, ka situācija pārtikas mazumtirdzniecībā ir viegli stagnējoša, jo pēdējos gados ir kritušies pārdotās produkcijas apjomi, intervijā atzīst "Reitan Convenience Latvia", kam pieder "Narvesen" un "Caffeine" zīmoli, valdes priekšsēdētāja Dace Dovidena. Viņa atzīst, ka tādēļ spiediens uz mazumtirdzniecības uzņēmumiem ir salīdzinoši liels, jo ir jārēķinās ar potenciālu cenu pieaugumu Tuvo Austrumu krīzes iespaidā un pārdoto preču apjoma samazinājumu.
Kā jūs pašlaik raksturotu situāciju mazumtirdzniecībā, jo mēs esam izgājuši cauri gan pandēmijai, gan kara Ukrainā izraisītam inflācijas lēcienam, bet tagad ir prognozes par pamatīgu cenu kāpumu, ko nes konflikts Tuvajos Austrumos?
Izmaiņas ir ārkārtīgi lielas. Kopumā es mazumtirdzniecībā strādāju 30 gadus, šajā uzņēmumā es esmu jau septiņus gadus no 2019. gada, un kopš pandēmijas tāds pilnīgi normāls gads vairs nav bijis nekad.
Ja skatāmies uz pārtikas mazumtirdzniecību, tad no 2023. gada sāka kristies pārdotās produkcijas apjomi, un tā tas ir turpinājies līdz pat 2025. gadam. Tādēļ var teikt, ka situācija pārtikas mazumtirdzniecībā ir viegli stagnējoša. Ja mēs salīdzinām ar 2019. gadu, tad apjomu kritums ir apmēram 3%. Tas uzliek ļoti lielu spiedienu uz mazumtirdzniecības uzņēmumiem, jo algas savukārt ir augušas diezgan spēcīgi. Vidējā alga Latvijā pret 2019. gadu ir augusi par 69%, bet pārtikas mazumtirdzniecība - par 45%. Tas nozīmē, ka algu pieaugums pilnībā nenonāk pārtikas mazumtirdzniecībā, bet izmaksu pieaugums ir liels spiediens.
Otra lieta, pandēmijas iespaidā neatgriezeniski ir mainījušies cilvēku ieradumi. Daudzi strādā hibrīddarba režīmā - daļu laika darba vietā, daļu laika mājās, kas samazina cilvēku kustību, piemēram, pilsētas centrā.
Nākamais būtiskais faktors ir tūrisma plūsmas samazināšanās.
Līdz ar to vide nav vienkārša, bet tirgū ienāk arī jauni spēlētāji. Tas arī ir loģiski, jo daudzi lieli starptautiski spēlētāji jaunā tirgū ieiet tieši tad, kad tas ir zemā punktā, lai veidotu savu bāzi. Līdz ar to palielinās arī konkurence.
Kopumā darbs mazumtirdzniecībā pašlaik ir liels izaicinājums. Darbaspēka pieejamība ir liels izaicinājums. Un beigās iznāk, ka mēs visi cīnāmies par vieniem un tiem pašiem cilvēkiem gan kā par darba ņēmējiem, gan kā par mūsu klientiem.
Pēc karadarbības sākuma Tuvajos Austrumos pirmā ietekme ir bijusi redzama degvielas cenās, bet tiek prognozēts, ka gada otrajā pusē sāks celties arī pārtikas produktu cenas, apkure būs dārgāka. Kam mazumtirdzniecības nozarē būtu jāgatavojas?
Gan lauksaimnieki, gan ražotāji jau ir teikuši, ka problēmas ar minerālmēslu piegādi, degvielas cenas varētu rezultēties pārtikas cenu pieaugumā. Es domāju neviens no mazumtirgotājiem nav ieinteresēts pārtikas cenu pieauguma veicināšanā, jo Latvijā pirktspējas līmenis ir zemākais Baltijas valstīs. Līdz ar to cena ļoti būtiski ietekmē pieprasījumu. Ja mēs pārkāpjam cilvēkiem vēlamo cenu līmeni, notiek pārdoto preču apjoma kritums, kas nav ne mazumtirgotāju, ne ražotāju interesēs, jo ir ļoti liels fiksēto izmaksu slogs, kas atkal iegriež spirāli uz cenu paaugstināšanu. Līdz ar to tas ir viens no sliktākajiem scenārijiem.
Protams, mēs varam cerēt, ka ģeopolitiskā situācija mainīsies, notiks brīnums un ietekme nebūs tik liela. Protams, arī valdība var pieņemt dažādus lēmumus. Piemēram, Spānija vispār atteicās no akcīzes nodokļa piemērošanas degvielai, un tagad tā ir pieņemamā cenā, un viņu uzņēmēji šīs problēmas tik ļoti neizjutīs.
Jebkurā gadījumā ir jārēķinās ar potenciālu cenu pieaugumu un patēriņa, pārdoto preču apjoma samazinājumu.
Jūs strādājat ar franšīzi, tādēļ jūsu tirdzniecības vietas pieder mazākiem uzņēmējiem. Tagad ir redzams, ka izzūd mazāki kioski pie transporta pieturām, uz ielu stūriem. Tas ir saistīts ar ekonomiskām problēmām?
Tas ir saistīts ar mūsu koncepciju, kas mēs vēlamies būt, un "Narvesen" vēlas būt klientu pirmā izvēle, kad tiek iegādāti dzērieni un ēdieni līdzņemšanai. Lai to varētu piedāvāt, ir nepieciešami atbilstoši apstākļi, un šie mazie preses kioski tam vairs neatbilst ne ierobežotās platības, ne normatīvo aktu prasību dēļ par to, kādiem ir jābūt nosacījumiem, ja tiek tirgota pārtika. Tas nav iespējams.
Mazie kioski bija labs bizness un bija noteikta franšīzes ņēmēju daļa, kas labprāt strādāja šajās mazajās tirdzniecības vietās. Bet 2025. gadā stājās spēkā arī izmaiņas likumos, kas bija saistītas ar tabakas izstrādājumu tirdzniecības ierobežojumiem, un tabaka ir viena no preču pamatgrupām tieši šāda veida tirdzniecības vietās. Tas ļoti būtiski samazināja gan klientu plūsmu, gan potenciālo peļņu, un faktiski mazie kioski kļuva par zaudējumus nesošu biznesu.
Atteikšanās no mazajiem kioskiem no mūsu puses nekādā gadījumā nav viegls lēmums. Franšīzes ņēmēji nav mūsu darbinieki, un mēs viņiem nevaram vietā piedāvāt citu darba vietu, bet mēs viņiem piedāvājām tirdzniecības vietas, kas tajā brīdī bija pieejamas, vai darbu pie kāda cita franšīzes ņēmēja. Mēs iespēju robežās meklējām šādus risinājumus.
Bet vienlaikus ir jāuzsver, ka šādi mazi kioski nav "Narvesen" nākotne. Taču atsakoties no kioskiem, mums atbrīvojas līdzekļi investīcijām citur un pērn mēs modernizējām piecas tirdzniecības vietas, arī šogad notiks modernizācija. Strādājam arī pie jauniem "Narvesen" konceptiem, kurus varētu piedāvāt.
Kur jūs redzat potenciālu, jo jūs jau arī minējāt, ka kopš pandēmijas visu dzīvēs ir ienācis attālinātais darbs, kas ir mainījis arī cilvēku pārvietošanās maršrutus?
"Narvesen" ir ērtas iepirkšanās koncepts, un tam galvenais kritērijs ir liela klientu plūsma. Svarīgi ir, lai mēs pircējiem varam piedāvāt, ko viņi vēlas, kur viņi vēlas un kad viņi vēlas. Ja pircēju plūsma nav pietiekama, tad tirdzniecības vieta tur atrasties nevar. Latvijā liels izaicinājums ir tajā, ka 63% potenciālās klientu plūsmas ir koncentrējusies Rīgā un ap Rīgu.
Mēs skatāmies uz transporta mezgliem, pilsētas centru, slimnīcām, izglītības iestādēm. 2021. gadā mēs arī eksperimentējām ar pilnu pārtikas klāsta piedāvājumu visās reģionālajās pilsētās, lai saprastu reģionu potenciālu. Lielākajā daļā pilsētu arī tas nostrādāja, tādēļ reģioni mums ir interesanti.
Ko nozīmē pilns pārtikas klāsts? Jūs kļūstat par vēl vienu pārtikas veikalu?
Tik tālu nē. Drīzāk līdzība ir ar mazu ātrās aprites pārtikas restorānu. Atšķirība ar "McDonalds", "Hesburger" vai citu ātrās aprites pārtikas restorānu ir pārtikas kvalitātē, ko mēs piedāvājam. Tas ir ļoti saistīts ar mūsu uzņēmuma īpašnieku redzējumu. Ja mēs runājam par ilgtspēju, tad 2020. gadā mēs pirmo reizi atskaitījāmies, kāda ir mūsu CO2 "pēda" un no kurienes tā rodas. Tas bija tāds acu atvēršanās mirklis, jo mēs sapratām, ka teju 80% no kopējā CO2 izmešu apjoma, kas rodas mūsu uzņēmējdarbības rezultātā, nāk caur mūsu piedāvāto preču sortimentu. Mūsu mērķis ir līdz 2030. gadam pakāpeniski mazināt CO2 izmešu apjomu, un tas, kas ir saistīts ar preču sortimentu - mēs piedāvājam labākas alternatīvas izvēles. Labākas gan cilvēku veselībai, gan mūsu planētai. Ja skatāmies uz mūsu privātās preču zīmes līniju "Good food", ko sākām pirms diviem gadiem, tad mēs ieviesām "Nutri score" sistēmu, kas pircējam palīdz saprast, kāda ir produkta uzturvērtība, un palīdz ātri noorientēties. Tā ir mūsu vīzija, lai cilvēkiem, iepērkoties pie mums, ilgtspējīgi un pareizi dzīvot ir viegli un ērti. Otra lieta, mēs esam apņēmušies samazināt piedāvājumā produktus, kas satur palmu eļļu, un tādā veidā mazināt negatīvo ietekmi uz vidi. Mūsu īpašnieku uzstādījums ir, ka mēs gribam būt uzņēmums, kurš ir vēstures pareizajā pusē, sākot ar to, ka esam veicinājuši veselīgas izvēles caur alternatīviem piedāvājumiem, un beidzot ar rūpēm par planētu. Svarīgi, lai ērta iepirkšanās nav tikai avīze, transporta biļete un kāds saldums, bet ir jābūt arī ātram risinājumam, kur paņemt maltīti un, piemēram, kafiju.
Cik no "Narvesen" un "Caffeine" tirdzniecības vietām pašlaik ir franšīzē un cik apsaimniekojat paši?
"Narvesen" ir 100% franšīzē, "Caffeine" joprojām strādā ar mūsu darbiniekiem. Tas ir savā ziņā īpašs koncepts, jo tā ļoti bieži ir pirmā darba vieta jauniešiem. Līdz ar to mēs par to esam atbildīgi. Mēs potenciāli bijām domājuši piedāvāt "Caffeine" franšīzi reģionos, kur kādam ir kafejnīca un viņš gribētu strādāt ar "Caffeine" zīmolu un izmantot mūsu zināšanas. Tomēr esam atvēruši paši savas kafejnīcas Liepājā, Daugavpilī un Jelgavā, un ir ļoti labi rezultāti. Tāpēc pagaidām mēs neredzam iemeslu nodot "Caffeine" franšīzē.
Kas pašlaik ir pirktākie produkti?
"Narvesen" pirktākais produkts joprojām ir kafija.
Piestrādājam pie tā, lai cilvēki arvien vairāk pirktu arī pārtikas produktus. Šogad astoņās tirdzniecības vietās būs arī koncepts "Dobe", kur pastiprināti piedāvāsim augļus un dārzeņus. Strādājam pie tā, lai kā mūsu māsas kompānijās citās valstīs starp pirktākajiem produktiem būtu arī burkāni un banāni.
Kā mainās tirdzniecības vietu skaits? Franšīzes ņēmēji redz potenciālu jauniem veikaliem?
Mums ir savā ziņā netipisks franšīzes modelis, jo lēmumi par vietām ir saistīti ar mums, nevis ar franšīzes ņēmējiem.
Tipiski ir tā, ka atnāk kāda veikala īpašnieks un saka, ka grib paņemt franšīzi un strādāt ar kādu zīmolu. Mūsu gadījumā visi lielie finanšu riski ir uz mums - gan tirdzniecības vietas iekārtošana, gan atvēršana, gan preču iepirkumi, gan sistēmas. Franšīzes ņēmējs savukārt nāk ar savu komandu un tirdzniecības vietu apsaimnieko. Tādēļ tas ir ļoti pieejams franšīzes modelis, kur no franšīzes ņēmēja puses nevajag desmitiem tūkstošu eiro investīcijas. Bet izaicinājums šajā gadījumā ir tāds, ka franšīzes ņēmējs te sastop pats sevi. Te viņš ierauga, kāda ir viņa finanšu disciplīna, cik labs viņš ir saimnieks, kāds viņš ir kā komandas līderis.
Kas attiecas uz tirdzniecības vietu skaitu, mēs redzam iespējas to palielināt. Runājam arī ar mūsu partneri "Neste", kur mēs varētu paplašināties. Tas lielā mērā ir atkarīgs no pircēju plūsmas, tādēļ šīs vietas tiek ļoti pārdomātas. Mūsu mērķis nav paplašināties masveidīgi. Lielākais uzsvars būs uz jau esošo tirdzniecības vietu rekonstrukciju un modernizāciju. Savukārt paplašināšanās pašlaik vairāk ir saistīta ar "Caffeine" tīklu.
Kafejnīcu Latvijā netrūkst. Kā ir ar konkurenci?
Netrūkst, bet ir redzams, ka cilvēki, it īpaši pēc pandēmijas, vēlas socializēties. Kā jau es minēju, "Caffeine" tīkla paplašināšanās norit labi, tostarp Rīgas apkaimēs, kur kafejnīcu līdz šim nav bijis, bet cilvēkiem gribas iziet ārā un padzert kafiju vasaras terasē arī netālu no mājām. Protams, tur ir savi izaicinājumi, jo nevar rēķināties ar milzīgu cilvēku plūsmu kā pilsētas centrā un ir jābūt ļoti efektīvam izmaksu plānošanas ziņā, bet tas ir iespējams. Cilvēki apkaimēs ļoti novērtē, ka pie viņiem atnāk kāds liels tīkls.
Tas pats attiecas uz reģioniem, uz kuriem lielie tīkli iet nelabprāt un saskata tur potenciālus riskus. Protams, tur ir jārēķinās ar lielākām loģistikas izmaksām, bet, tā kā mums ir kombinācija ar "Narvesen" tīklu, tad mēs piegādes maršrutus varam izmantot ļoti efektīvi. Jau minēju, ka mēs esam atvēruši "Caffeine" Daugavpilī, Jelgavā, plānojam atvērt Valmierā. Piemēram, Lietuvā jau ir vairāk nekā 100 "Caffeine" kafejnīcas. 100 Latvijai varbūt nevajag, bet potenciāli 40-50 nākamo gadu laikā varētu būt mērķis.
Kāda ir konkurence "Narvesen" tīklam?
To mēs ļoti izjūtam, un domāju, ka tas ir saistīts ar kopējo apjoma kritumu mazumtirdzniecībā pēdējos gados. Visi cīnās par klientiem. Es domāju, ka "Narvesen" ir savas spēcīgās puses. Ir bijušas vairākas vietas, kur mums blakus ar savu veikalu nostājas kāds veikalu tīkls un pēc gada aizveras.
Savukārt, ja runājam par degvielas uzpildes staciju segmentu, tad tur ir notikusi tirgus pārdale, pēdējos gados ir notikušas lielas modernizācijas, tādēļ es pieļauju, ka nākamajos gados tik lielas izmaiņas neredzēsim. Mums ir idejas, ko gribētu mainīt un piedāvāt klientiem pie "Neste" uzpildes stacijām.
Interesants segments ir ātrās aprites pārtikas restorāni. Pēdējos gados ir gan ienākuši jauni zīmoli, gan paplašinājušies tie, kas Latvijā strādā jau labu laiku. Visi mēģina būt tuvāk klientiem. Bet, protams, šajā brīdī nevar nepieminēt kurjeru piegādes pakalpojumus. Tas ir milzīgs segments, kas aug, un tā tas ir visās valstīs, kurās darbojas "Reitan Convenience" grupa. Skandināvijā cilvēki jau ļoti lielu daļu pārtikas iegādājas caur kurjeru piegāžu kanāliem, un tas ir ļoti liels konkurents. Protams, jautājums ir par kvalitāti un kurjeriem, kas piegādā pārtikas preces, bet kopumā šis biznesa segments būs liels izaicinājums. Tas nozīmē, ka mazumtirgotājiem ļoti svarīgi ir būt digitāliem. Turklāt jārēķinās, ka aug arī komisijas maksa, ko grib paturēt piegādes platformas, tādēļ visiem mazumtirgotājiem ir jādomā arī pašiem par saviem piegādes kanāliem. Mums ir savs tiešsaistes veikals, bet fiziskās piegādes veic, piemēram, "Wolt". Cilvēku ieradumi ir mainījušies, tas ir izaicinājums un arī iespēja. Tur, kur cilvēkiem būs patīkamāka pieredze, tur viņi arī iepirksies, un tas ir viens no jautājumiem, pie kura mēs ļoti strādājam ar saviem franšīzes ņēmējiem.
Kādas investīcijas jūs plānojat?
Precīzus skaitļus es nesaukšu, bet, tāpat kā pēdējos gados, mūsu investīciju apjoms konstanti ir mērāms miljonos. Mazliet tikai atšķiras jomas, kurās katru gadu investējam vairāk. Pēdējos gados ļoti daudz investējām IT infrastruktūras uzlabošanā, tagad mainās kases sistēmas "Narvesen", un šogad mēģināsim testēt arī pirmo pašapkalpošanās kasi. Pēc tam lielākā daļa investīciju tiks ieguldītas tirdzniecības vietu modernizācijā un "Caffeine" tīkla paplašināšanā.
Jau minējāt, ka darbaspēks ir izaicinājums. Kā jums šajā ziņā klājas? Gan "Narvesen", gan "Caffeine" asociējas ar vietu, kur parasti savas darba gaitas sāk studenti vai pat skolēni, bet tā ir arī darbinieku kategorija, kas darba vietas bieži maina.
Jā, un tas ir jāpieņem. Turklāt darba ņēmēju vēlmes ļoti izkristalizējās tieši pandēmijas un pēcpandēmijas laikā. Ja iepriekš nereti dominēja uzskats, ka mēs dzīvojam, lai strādātu, tad šis laiks spilgti parādīja, cik svarīgi ir rūpēties par savu veselību, savu labbūtību, un tikai pēc tam nāk darbs. Ja darbs rada problēmas ar labbūtību, tas liek cilvēkiem aizdomāties, vai viņi ir pareizajā vietā, vai dara pareizās lietas. Tā ir arī viena no mūsu priekšrocībām, jo šī uzņēmuma pamatos vienmēr ir bijis, ka mēs gribam būt uz vērtībām balstīts uzņēmums. Līdz ar to komunikācija ar darbiniekiem, mikroklimats darba vietā vienmēr ir bijis starp uzņēmuma augstākajām prioritātēm.
Ar algu mazumtirdzniecībā nekad nepārsteigsi, un ir virkne industriju, kur algas vienmēr būs lielākas, bet mēs varam piedāvāt kaut ko savu un īpašu, kas ir attieksme un rūpes par darbiniekiem. Un ir cilvēki, kuriem tas ir ļoti svarīgi un kurus tas uzrunā.
Jums nav situāciju, ka vienkārši nav, kas stāv aiz letes?
Tagad, padies Dievam, nav. Bet pēc pandēmijas ļoti izaicinošs bija 2021. gads, kad bija skaista vasara, cilvēki bija noguruši no visiem ierobežojumiem, un nemaz tā nerāvās atpakaļ uz darbu. Tagad viss ir mierīgi, un man ir jāsaka, ka ļoti ir samazinājusies arī jauniešu rotācija.
Mazumtirgotāji ļoti masveidīgi pašlaik pāriet uz pašapkalpošanās kasēm. Jau minējāt, ka arī jums būs pilotprojekts. "Narvesen" formātā tas ir iespējams?
Tas ir viens no virzieniem, kurā mēs ejam, jo tā potenciāli ir izmaksu optimizācija un produktivitātes palielināšana. Bet mēs skaidri apzināmies, ka tas ir iespējams tikai tajās tirdzniecības vietās, kur ir vairākas kases un pietiekami liela klientu plūsma. Gan Latvijas, gan citu valstu pieredze liecina, ka, lai pircēji sāktu lietot pašapkalpošanās kases, blakus ir vajadzīgs konsultants vai cilvēks, kas iedrošina, jo kases vienmēr nedaudz, bet atšķiras. Līdz ar to tās ieviest ir vērts tajās tirdzniecības vietās, kur strādā vairāki pārdevēji. Ja veikalā strādā viens pārdevējs… Mēs noteikti uz to iesim, bet lēmumus par pašapkalpošanās kasu ieviešanu pieņemsim saprātīgi.
"Neste" pamēģināja konceptu ar pašapkalpošanās veikalu, kurā neviena nav, bet laikam tas īsti neaizgāja…
Mēs tādu drīzāk redzētu nevis kā atsevišķu tirdzniecības vietu, bet kā papildinājumu esošai. Piemēram, mums ir "Narvesen" tirdzniecības vietas slimnīcās, kur lielākā pircēju plūsma, protams, ir dienā, bet cilvēki tur uzturas arī pa nakti. Radot šādu pašapkalpošanās iespēju, franšīzes ņēmējam varētu būt arī pasīvie ienākumi. Proti, ir segmenti, kur to ir vērts darīt, - slimnīcas, lidostas, vēl kādas atsevišķas vietas, bet citur pēc tā nav pieprasījuma.
"Narvesen" sākotnēji vislielāko akcentu lika uz preses izdevumu tirdzniecību. Kā ir pašlaik ar pieprasījumu pēc preses izdevumiem?
Nesen "Preses serviss", kas ir mūsu meitas uzņēmums, rīkoja ikgadējās Preses dienas. Lai kā gribētos cerēt, ka preses tirdzniecība kādā brīdī atkal sāks augt, diemžēl tendence nav pozitīva. Iemesli ir vairāki. Viens noteikti ir tehnoloģiju attīstība un digitalizācija, kas piedāvā alternatīvas iespējas, kā uzzināt par jaunāko. Vislielākais izaicinājums ir tieši avīzēm, kur savulaik bija visi svarīgākie jaunumi. Mēs Pasaules preses brīvības dienā 3. maijā jau ceturto gadu pēc kārtas piedāvājām 50% atlaidi visiem preses izdevumiem, lai cilvēkus aicinātu pamēģināt un varbūt atgriezties pie drukātiem preses izdevumiem. Ja informācija ir nonākusi drukātajos izdevumos, tas nozīmē, ka tā daudz dziļāk ir pārbaudīta, un, manuprāt, tā ir lieliska izdevība šajā laikā, kad ir tik daudz maldinošas informācijas.
Žurnālu tirgus ir nedaudz stabilāks, bet iemesls, kas to mazina, ir izmaksu slogs, kas guļas uz izdevniecībām. Tas visu laiku palielinās, un, tikko tiek paceltas izdevumu cenas, par tik arī uzreiz nokrītas pārdošanas apjomi. Tas ir kā apburtais aplis. Labāk iet izdevumiem, kurus var dēvēt par "premium" klases, jo tur, iespējams, ka auditorija nav tik cenu jutīga. Taču plašam lasītāju lokam paredzētiem izdevumiem cenu jutība ir ļoti augsta.
Līdz ar to situācija nav vienkārša. Bet es arī nedomāju, ka mēs piedzīvosim laiku, kad drukātā prese izzudīs. Noteikti nē.
Vai uz Latviju pašlaik atmaksājas vest starptautiski zināmos ārvalstu žurnālus, jo pieļauju, ka to drukātajām versijām auditorija ir visai ierobežota?
Tā ir biznesa daļa, bet noteikti ne lielākā. Bet mēs pagājušajā gadā sākām sadarboties ar grupas uzņēmumiem Baltijas valstīs, lai konsolidētu apjomus un slēgtu līgumus ar izdevniecībām pa tiešo, lai iegūtu maksimāli labāko iepirkuma cenu, nekā tas ir, slēdzot līgumus ar starpniekiem.
Svarīgākais ir vietējie izdevumi. Mēs arī jau pieminētajā 3. maijā, kad rīkojam akciju, redzam, ka "top20" ir četri lielie starptautiskie izdevumi, bet pirmajās vietās ir Latvijas žurnāli. Līdz ar to es varu teikt, ka lasītāji ir, bet jautājums ir par to, cik daudz viņi ir gatavi maksāt.
Cik liela problēma ir zādzības no tirdzniecības vietām?
Pēdējos gados šī problēma kļūst aizvien lielāka, un es to saistu ar spriedzi, kas valda sabiedrībā, un ekonomisko situāciju, kas nav vienkārša. Mums ir bijuši arī bruņoti uzbrukumi tirdzniecības vietā dienas laikā. Mums ir gadījumi, ka nāk grupās, lai novērstu uzmanību un iznestu preces. Tās ir ļoti nepatīkamas situācijas, un mēs daudz runājam ar darbiniekiem, pārliecināmies, vai visur ir drošības signalizēšanas pogas. Mūsu uzstādījums arī ir, ka pārdevējiem nevajag iesaistīties preces glābšanā, jo mēs nezinām, kāds cilvēks stāv pretī, cik agresīvs viņš ir. Mēs iesaistām gan policiju, gan atsevišķās tirdzniecības vietās algojam apsargus, bet te ir jāsaprot, ka mazai tirdzniecības vietai tas ir sarežģīti.
Ir arī šajā ziņā "kritiskās" vietas? Prātā, piemēram, uzreiz nāk dzelzceļa stacija…
No vienas puses jā, bet no otras puses Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā regulāri patrulē "Latvijas dzelzceļa" apsardzes dienests un policija. Tas ir ļoti jūtami un dod miera sajūtu. Kritiska vieta no drošības viedokļa ir Vecrīga. Laiku pa laikam, it īpaši tagad, iestājoties siltam laikam, sāk veidoties pusaudžu grupējumi, kuri siro pa Vecrīgu.
Jūs minējāt arī bruņotus uzbrukumus. Man ir grūti iedomāties, ka "Narvesen" ir tā vieta, kur kasē ir lielas naudas summas.
Tur jau tā lieta, ka milzīgu apjomu veido bezskaidras naudas norēķini un summas, kas atrodas kasē, bieži vien ir smieklīgi mazas.
Protams, ka šādu bruņotu uzbrukumu nav bijis daudz, pāris gadījumi, bet stress, kas ir radīts darbiniekiem, ir traumējošs.
Kāds Latvijas tirgus ir, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju?
Pēdējie gadi Latvijas pircēju noteikti ir padarījuši par visprasīgāko, ļoti tiek vērtēta cenas un kvalitātes attiecība. Latvijā ir arī vislielākais akcijas preču noieta īpatsvars. Taču akcijas preču iegāde ļoti tiek izsvērta. Piemēram, īpaši vairs nestrādā apjoma atlaides, kad tiek piedāvāts, ja nopirksi trīs paciņas kāda produkta, tad būs fantastiska cena. Ja vien tas nav ātras aprites produkts, kurš noteikti tiks izmantots īsā laikā, cilvēki uz lieliem iepakojumiem vairs neiet. Pircēji ir ļoti racionāli domājoši un ļoti izvēlīgi. Mēs veicam arī pircēju aptaujas, un atceros, ka 2019. gadā pirmajā vietā starp kritērijiem, ko vērtē pircēji, bija pārtikas kvalitāte, otrajā vietā bija veikala atrašanās vieta un trešajā vietā bija cena. Tagad visi šie faktori ir vienādi svarīgi. Igaunijā un Lietuvā tas nav tik izteikti.