Krievijas medijos Latviju norāda kā galveno degvīna piegādātāju, aizbēgušais Rīgas eksdomnieks ierosina to izmantot šantāžai
2026. gada pirmajā ceturksnī Latvija ir kļuvusi par agresorvalsts Krievijas galveno degvīna piegādātāju. Turklāt tuvākie konkurenti apsteigti ar milzīgu atrāvienu, pavēstījusi aģentūra “RIA Novosti”, atsaucoties uz dažādu valstu oficiālās statistikas datiem. Tikmēr uz Krieviju aizbēgušais bijušais Rīgas domnieks Ruslans Pankratovs ierosina šo apstākli izmantot pret Latviju un pārējām Baltijas valstīm.
No janvāra līdz martam Krievijas uzņēmumi no Latvijas importēja degvīnu 2,6 miljonu ASV dolāru vērtībā jeb apmēram 70 procentus no visa degvīna importa apjoma. Otrajā vietā ir Spānija ar “tikai” 537,4 tūkstošiem dolāru, bet trešajā – Gruzija ar 203,7 tūkstošiem dolāru. Pirmo pieciniekā noslēdz Lietuva un Armēnija, no kurām importa apjoms sasniedza attiecīgi 103,1 tūkstoti un 102,7 tūkstošus dolāru, bet Igaunija tiek minēta starp pārējiem nozīmīgākajiem piegādātājiem kopā ar Vāciju, Somiju, Franciju un Itāliju.
Lieki teikt, vietējā presē šo ziņu uztvēra ar ļaunu prieku, skat, Latvija sabotē Eiropas Savienības sankciju politiku, kas esot lemta neveiksmei. Savs sakāmais bija arī “politbēglim”, bijušajam Rīgas domniekam un tagadējam propagandistam Ruslanam Pankratovam, kurš vienā no agresīvākajiem Krievijas propagandas ruporiem “Carjgrad” ne tikai paudis gandarījumu par sankciju šķietamo izgāšanos, bet izteicis priekšlikumus, kā to vērst pret mums pašiem.
Jāpiebilst, ka Latvijā pret bijušo Rīgas domes deputātu Pankratovu ierosināta krimināllieta par nacionālā naida izraisīšanu. 2023. gada rudenī viņš aizbēga uz Krieviju, kur vietējiem medijiem pavēstīja, ka hidrotērpā pārpeldējis kādu ūdenstilpni un nonācis Krievijas robežsargu rokās.
Uz propagandas rupora korespondenta žēlabām “kāpēc mēs burtiski barojam vienu no rusofobiskākajām valstīm?” Pankratovs atteica, ka zināmā mērā Krievijai tas ir izdevīgi.
“Mums ir darīšana ar “dubultās spēles” modeli. Pašai Eiropas Savienībai tā ir sāpīga visas sankciju arhitektūras vājuma ilustrācija. Lielie ražotāji, kuri ir pakļauti spēcīgam politiskajam spiedienam, samazina piegādes un zaudē savas pozīcijas. Viņu vietu ieņem mazāki un elastīgāki tirgus dalībnieki, no Baltijas valstīm līdz atsevišķiem Dienvideiropas un Kaukāza uzņēmumiem. Rezultātā sankcijas vairs neveido vienotu fronti, tā vairs nav “Eiropa pret Krieviju”, bet gan sarežģīta lobiju tirgošanās sistēma, kurā katrs cenšas kompensēt savus zaudējumus uz citu tirgu rēķina,” viņš stāstīja.
Šādā situācijā radušos trumpi būtu lieliska iespēja izmantot pret pašu Latviju un pārējām Baltijas valstīm, uzskata Pankratovs. “Iespēja ir izmantot šos datus, lai pārskatītu savu sankciju un tirdzniecības stratēģiju. Vai nu šīs valstis atzīst reālo savstarpējo atkarību un atsakās no demonstratīvā “rusofobiskā” kursa, vai arī Krievija pakāpeniski samazina importu no šīm jurisdikcijām, atņemot tām “Krievijas bonusu” – ienākumus no Krievijas patērētājiem,” viņš sacīja.
Neaizmirstot šaustīt Latvijas “atklāto parazitēšanu” uz Krievijas ekonomikas rēķina, ko nedrīkstot nereaģēt, viņš aicināja pašreizējo situāciju uztvert nevis kā “kuriozu ar alkoholu”, bet kā kārtējo Eiropas ārpolitikas kursa vājuma apliecinājumu. “Latvija kā valsts ar demonstratīvu “rusofobisku” kursu vienlaikus joprojām ir viena no tām, kas klusi pelna Krievijas tirgū, kamēr tādi lieli spēlētāji kā Francija savas politiskās retorikas spiediena dēļ paši sevi no šī tirgus izspiež. Publiski tiek demonstrēta cīņa pret “krievu ietekmi”, bet aizkulisēs notiek ļoti pragmatiska tirdzniecība ar Krievijas patērētājiem,” viņš stāstīja.