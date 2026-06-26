Zināma ilgi gaidītās videospēles GTA 6 cena Eiropā, spēlētājus gaida arī kāds nepatīkams pārsteigums
Viena no visu laiku gaidītākajām videospēlēm "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) beidzot kļuvusi pieejama iepriekšpasūtīšanai. Tās izstrādātājs "Rockstar Games" apstiprinājis, ka standarta spēles (Standard Edition) versija Eiropā maksās 79,99 eiro.
GTA 6 būs pieejama arī "Ultimate Edition" versijā, kuras cena sasniegs 99,99 eiro. Spēle oficiāli iznāks 19. novembrī un būs saderīga ar "PlayStation 5" un "Xbox Series" X/S konsolēm.
Tomēr spēles cienītājus sagaida arī nepatīkams pārsteigums. Lai gan būs iespējams iegādāties fizisku spēles iepakojumu veikalos, tajā nebūs diska. Kastītē atradīsies tikai kods spēles lejupielādei internetā. Tas, savukārt, neiepriecinās kolekcionārus un citus spēlētājus, jo spēli vairs nevarēs tik vienkārši pārdot vai aizdot citiem. Eksperti gan norāda, ka šādā veidā izstrādātāji cenšas ierobežot lietoto spēļu tirgu.
Dārgākajā jeb "Ultimate Edition" versija piedāvās ekskluzīvus transportlīdzekļus, ieročus, apģērbu un cita veida papildu saturu. Savukārt visi spēlētāji, kuri iepriekšpasūtīs vai iegādāsies spēli līdz 20. novembrim, saņems īpašu "Vintage Vice City" bonusu komplektu. GTA 6 digitālās versijas pircēji spēli savās konsolēs varēs lejupielādēt jau no 12. novembra, lai spēlēšanu varētu sākt uzreiz tās izlaišanas dienā.
Par spēles cenu diskusijas notikušas jau vairākus mēnešus. Daudzi baidījās, ka standarta versija maksās pat 100 dolārus, taču oficiāli noteiktā cena ir 79,99 dolāri. Nozares eksperti uzskata, ka "GTA 6" var kļūt par spēli, kas noteiks jaunu cenu latiņu visām lielbudžeta videospēlēm. Ja spēlētāji būs gatavi maksāt vairāk, iespējams, līdzīgu cenu politiku nākotnē ieviesīs arī citi lielie spēļu izstrādātāji.