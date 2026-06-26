Auto un tehnoloģijas
Šodien 12:41
Vācijas autoražotājs "Volkswagen" plāno likvidēt vēl 50 000 darba vietu
Vācijas autobūves koncerns "Volkswagen" plāno pastiprināt izmaksu samazināšanas pasākumus. Tā rezultātā uzņēmums varētu likvidēt vēl aptuveni 50 000 darbavietu.
Laikraksts "Manager Magazin" vēsta, ka "Volkswagen" globāli varētu likvidēt līdz pat 100 000 darbavietu. Tāpat paredzēta četru rūpnīcu slēgšana Vācijā.
Šie plāni iekļauti jaunajā darbības stratēģijā, kuru valde apspriedusi trešdien. Tagad gala lēmums ir padomes rokās, kas šos jautājumu plāno izskatīt 9. jūlijā.
"Volkswagen" darbību negatīvi ietekmē sīvā Ķīnas autoražotāju konkurence, ASV ieviestie muitas tarifi un vājais pieprasījums pēc elektriskajiem automobiļiem. Autoražotājs jau paziņojis par plāniem līdz 2030. gadam visos koncerna zīmolos likvidēt 50 000 darbavietu.