Rīgā noslēdzies InterCars jaunā automehāniķa starptautiskā konkursa fināls
Jūnija vidū Autobrava Motors serviss uz veselu nedēļas nogali kļuva par jauno automehāniķu zināšanu pārbaudes arēnu. Iemesls - vairāk nekā nopietns.
Armands Umbraško, Inter Cars Latvija mārketinga nodaļas vadītājs: “Pirmo reizi vēsturē starptautiskais fināls notiek Latvijā. Mēs to sasniedzām pateicoties mūsu dalībniekam, kas pērn uzvarēja Horvātijā.” Konkursa mērogi ar katru gadu pieaug. “Šogad ir 15 valstis, par divām vairāk. 15 uzdevumi trīs dienās, kas arī ir vairāk nekā pagājušogad.” Jaunā automehāniķa konkursa darba uzdevumi mainās līdzi tehnikas attīstībai un tirgus prasībām. “Ir daudz jāzina un jāprot, lai šajā konkursā uzvarētu,” tā Umbraško. Latviju starptautiskajā finālā pārstāvēja nacionālā konkursa uzvarētājs, kandavnieks Andris Lagzdiņš.
14. jūnijā pēc trim spriedzes pilnām dienām pienāca laiks punktu apkopošanai, uzvarētāju apbalvošanai un pelnītām svinībām. Šīgada starptautiskais fināls atnesa arī pa kādam pārsteigumam: “Ļoti augsts vidējais punktu skaits, 45 no 50 katrā uzdevumā.” Latvijas pārstāvim Andrim Lagzdiņam šoreiz sestā vieta. “Ja maksimālais punktu skaits ir 750, tad uzvarētājs ir vienīgais virs 700 punktiem,” atklāj Umbraško. Inter Cars jaunā automehāniķa konkursa starptautiskajā finālā Rīgā uzvarēja Petars Nedevs no Bulgārijas: “Esmu sajūsmā. Lepojos ar sevi, pasniedzēju un vecākiem. Novēlu citiem būt pārliecinātākiem, nestresot, ķeroties pie uzdevuma, un pie katras iespējas mācīties, lai uzlabotu zināšanas. Petara uzvara gan automātiski nenozīmē, ka 2027. gada fināls notiks Bulgārijā. “Tagad piesakās valstis kas vēlas rīkot finālu un prezentē savu ideju, kā tas būs. Attiecīgi, nākamgad fināls būs Budapeštā,” saka Umbraško.