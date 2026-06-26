Pirmajā valsts uzņēmuma IPO Latvijai piesaistīti 6,2 miljoni eiro
Pirmais valsts uzņēmuma IPO [sākotnējais publiskais akciju piedāvājums] Latvijā ir veiksmīgi īstenots - investori "LAU Infra Grupa" akcijās ieguldījuši 6,19 miljonus eiro.
Viens no nozīmīgākajiem IPO rezultātiem ir Baltijas vadošo pensiju fondu iesaiste. IPO piedalījās INVL, SEB, "Swedbank" un "Luminor" pārvaldītie pensiju fondi. Šo pensiju fondu tirgus daļa pēc pārvaldīto aktīvu apjoma veido 74% no Latvijas pensiju 2. līmeņa kopējiem aktīviem un 88% no pensiju 3. līmeņa kopējiem aktīviem. Tā ir būtiska profesionālo investoru uzticības apliecināšana uzņēmuma attīstības perspektīvām.
Kopumā IPO piedalījās 1981 investors, tostarp 1966 privātie investori un 15 institucionālie investori. Vairāk nekā puse jeb 53% no IPO laikā piešķirtajām akcijām tika piešķirtas institucionālajiem investoriem, savukārt 47% – privātajiem investoriem.
"Esam gandarīti par investoru uzticību un interesi par LAU Infra Grupa akcijām. Īpaši nozīmīga ir Baltijas pensiju fondu iesaiste, kas apliecina profesionālu investoru pārliecību par mūsu uzņēmuma biznesa modeli, finanšu rezultātiem un ilgtermiņa attīstības potenciālu. Pirmais valsts uzņēmuma IPO Latvijā ir nozīmīgs notikums ne tikai mūsu uzņēmumam, bet arī Latvijas kapitāla tirgum kopumā," uzsver LAU Infra Grupa AS valdes priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis.
Pēc IPO Latvijas valsts saglabās 89% LAU Infra Grupa akciju un balsstiesību, nodrošinot kontroli pār stratēģiski nozīmīgu infrastruktūras uzņēmumu, vienlaikus paplašinot uzņēmuma akcionāru loku.
Paredzams, ka norēķini ar investoriem notiks 2026. gada 30. jūnijā, savukārt tirdzniecība ar LAU Infra Grupa akcijām Nasdaq Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā tiks uzsākta 2026. gada 3. jūlijā.
Saskaņā ar uzņēmuma prospektā publicētajām finanšu prognozēm LAU Infra Grupa plāno īstenot dividendēs balstītu akcionāru atdeves politiku, kas investoriem, kuri piedalījās IPO, 2026. un 2027. gadā varētu nodrošināt vidēji aptuveni 7% dividenžu ienesīgumu gadā.
Pēdējos gados LAU Infra Grupa ir demonstrējusi stabilu izaugsmi. Saskaņā ar revidētajiem finanšu rezultātiem 2025. gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedza 97,1 miljonu eiro, savukārt peļņa pieauga līdz 7,4 miljoniem eiro. Uzņēmums nodrošina valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, īsteno būvniecības un infrastruktūras projektus, ražo minerālmateriālus un piedalās valstij stratēģiski nozīmīgu aizsardzības projektu īstenošanā.
LAU Infra Grupa partneri akciju publiskā piedāvājuma īstenošanā ir Luminor banka, ViaClarus, Eversheds Sutherland Bitāns un VA Communications Rud Pedersen Latvia.