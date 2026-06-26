Neskatoties uz Hormuza šauruma krīzi, Inčukalna gāzes krātuve tiek piepildīta atbilstoši plānam
Somijas un Baltijas reģiona lielākais privātais enerģētikas uzņēmums “Elenger” ir nodrošinājis pusi no nākamajai apkures sezonai nepieciešamā dabasgāzes apjoma. Līdz ar to šobrīd Inčukalna gāzes krātuve tiek piepildīta saskaņā ar plānu.
Somijas Inkoo ostā no Amerikas Savienotajām Valstīm ieradusies jau piektā šogad uzņēmuma pasūtītā sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) krava. Tā piegādāta ar tankkuģi, kas būvēts 2015. gadā. Tas ir 290 metrus garš un 46 metrus plats un ir viens no lielajiem sašķidrinātās dabasgāzes pārvadātājiem, kas regulāri nodrošina LNG piegādes starp Ziemeļameriku un Eiropu. Kuģis Inko ostā Somijā ieradās no Sabine Pass ostas, kas ir nozīmīgs dabasgāzes sašķidrināšanas un tirdzniecības mezgls ASV.
“Līdz vasaras sākumam esam nodrošinājuši pusi no nākamajai ziemai nepieciešamās gāzes. Šie apjomi mūsu reģionā jau nogādāti caur Inko ostu Somijā un Klaipēdas ostu Lietuvā, savukārt par atlikušajām piegādēm, kas plānotas rudenī, līgumi jau ir noslēgti,” saka SIA “Elenger” valdes priekšsēdētājs Dāvis Skulte. “Inčukalna pazemes gāzes krātuve, kurai ir būtiska loma Somijas un Baltijas reģiona apgādes drošības nodrošināšanā, tiek piepildīta atbilstoši plānam, tādēļ nav pamata bažām par dabasgāzes pieejamību gaidāmajā ziemā. Pēdējo nedēļu laikā dabasgāzes cenas ir samazinājušās par aptuveni 20 %, bet to turpmākās izmaiņas galvenokārt būs atkarīgas no situācijas Hormuza šaurumā,” skaidro D. Skulte.
Šā gada pavasarī “Elenger” kopumā saņēmis piecas LNG kravas – trīs Inko ostā Somijā un divas Klaipēdas ostā Lietuvā. Gāze, kas piegādāta Klaipēdas ostā, ir pārsūknēta uz peldošo termināli “Independence”, no kura tā pa Lietuvas un Latvijas gāzesvadu sistēmu nonākusi Inčukalna pazemes gāzes krātuvē. Papildu piegādes plānotas arī rudenī. Uzņēmums gāzi piegādā ar kuģiem no Norvēģijas un Amerikas Savienotajām Valstīm.